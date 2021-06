Laurence Fox se joint à la manifestation anti-verrouillage devant le Parlement avant que Boris Johnson ne retarde la feuille de route

LAURENCE Fox s’est jointe à une manifestation anti-verrouillage devant le Parlement à Londres avant l’annonce de Boris Johnson de retarder sa feuille de route ce soir.

L’acteur et militant faisait partie d’un groupe de manifestants qui marchaient contre le retard pris dans l’assouplissement des restrictions de verrouillage.

Laurence Fox a rejoint une manifestation anti-verrouillage dans le centre de Londres Crédit : Reuters

Des manifestants ont été vus tenant des pancartes alors qu’ils marchaient devant Downing Street Crédit : Reuters

L’acteur et a fait campagne a été vu en train d’embrasser un autre manifestant Crédit : Getty

Le groupe est également passé devant Downing Street, où le Premier ministre se prépare pour une conférence de presse à 18 heures au cours de laquelle il devrait retarder la dernière étape de sa feuille de route.

Des manifestants ont été vus tenant des pancartes et s’embrassant dans le centre de Londres, montrant leur désaccord avec les mesures de verrouillage actuelles.

Le 21 juin avait été fixé au crayon comme date à laquelle toutes les restrictions de Covid seraient levées, mais le Premier ministre a toujours dit qu’il serait guidé par des « données » plutôt que par des « dates ».

Ces dernières semaines, le Royaume-Uni a connu un nombre croissant de variantes Delta, qui ont été identifiées pour la première fois en Inde.

RETARD DE LA FEUILLE DE ROUTE

La souche a été classée comme une variante préoccupante et on pense maintenant qu’elle représente plus de 90% des cas dans le pays.

On estime également que la variante Delta est 60 % plus transmissible que la variante identifiée pour la première fois dans le Kent.

Samedi, Boris Johnson a déclaré qu’il y avait « de sérieuses inquiétudes » concernant l’augmentation des infections et des hospitalisations.

Hier, il a déclaré aux journalistes après un sommet du Groupe des Sept : « Nous continuons d’examiner les données. Aucune décision finale n’a été prise et le bon moment pour informer tout le monde sur ce que nous allons faire avec … juin 21, c’est demain. »

Boris Johnson donnera une conférence de presse à 18h Crédit : Reuters

Matt Hancock informera le Parlement après la conférence de presse Crédit : Alamy

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, informera le Parlement vers 19h30 après que le PM s’est adressé au public.

Le retard potentiel d’un mois signifie que les pubs seront limités au service à table, tandis que les théâtres et les cinémas continueront d’être plafonnés à seulement 50% de leur capacité.

On demandera aux gens de continuer à travailler à domicile s’ils le peuvent et les boîtes de nuit resteront fermées.

Les concerts seront également touchés, car les règles actuelles autorisent des limites de capacité de 50% – ou un maximum de 1 000 personnes – à l’intérieur.

Les rassemblements en plein air resteront limités à 30 personnes, ce qui signifie que les barbecues et les pique-niques d’été dans le parc devront rester petits.

La règle de six restera également en place pour les réunions en salle, tandis que les masques faciaux et la distanciation sociale continueront d’être appliqués.

Cela survient alors que le nombre de personnes testées positives pour Covid a grimpé d’un tiers en une semaine alors que 7 742 infections supplémentaires ont été signalées aujourd’hui.

Les décès restent actuellement bas – avec trois autres décès enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Mais 1 089 personnes sont hospitalisées avec le virus – dont 161 dans des lits ventilés.