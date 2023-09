Laurence Fox photographiée pour la première fois depuis la suspension des informations en Grande-Bretagne suite à une vile diatribe contre la journaliste Ava Evans

La STAR de la télévision Laurence Fox s’est retirée pour la première fois depuis qu’il a été suspendu pour son ignoble discours à l’antenne au sujet d’une journaliste.

Le théoricien du complot Covid en difficulté a été repéré lors d’une manifestation à Londres quelques jours après avoir affirmé qu’aucun « homme qui se respecte » ne « se mettrait au lit » avec la journaliste Ava Evans.

La star en difficulté a été repérée quelques jours après avoir affirmé qu'aucun « homme qui se respecte » ne « se mettrait au lit » avec la journaliste Ava Evans

L'acteur devenu homme politique est apparu samedi à une manifestation de Turning Point.

Des photographies montrent Fox brandissant son téléphone comme appareil photo tout en étant flanqué de policiers.

L’ancien acteur, qui a été démis de ses fonctions de présentateur jeudi, a rejoint samedi les manifestants près du Honor Oak Pub, dans le sud-est de Londres.

Des photographies montrent Fox brandissant un microphone alors qu’il était flanqué de policiers lors de l’événement.

Les manifestations au pub éclatent fréquemment en affrontements violents entre les manifestants et la communauté trans.

Cela survient quelques jours après que l’ancien acteur a suscité l’indignation lors d’une interview en direct avec l’animateur de GB News, Dan Wootton.

La discussion en direct sur la journaliste de PoliticsJOE, Evans, a été déclenchée par son point de vue sur les raisons pour lesquelles le Royaume-Uni ne devrait pas créer un « ministre des hommes » pour lutter contre une crise de santé mentale.

Dans un épisode de BBC Politics Live lundi, Evans a déclaré que le problème touchait tout le monde et qu’un tel rôle « ferait des femmes un ennemi ».

Cela a incité Fox à riposter lors de son segment GB News, ce qui a abouti à un retrait vicieux et personnel d’Evans.

« Nous avons dépassé le tournant, donc je peux dire ceci… montrez-moi un homme célibataire qui se respecte et qui aimerait se mettre au lit avec cette femme… jamais… jamais », a-t-il déclaré.

« Cette petite femme a été nourrie, nourrie à la cuillère, d’oppression jour après jour…

« Nous avons besoin de femmes puissantes, fortes et extraordinaires qui font valoir de grands arguments, nous n’avons pas besoin de ce genre de féministe 4.0…

« Ils sont pathétiques et embarrassants. Qui voudrait baiser ça ?

Evans a déclaré plus tard que le segment la faisait se sentir « physiquement malade ».

Elle a déclaré sur un podcast de JOE cette semaine : « Je pense simplement que cela témoigne d’une dynamique de pouvoir plus large qui est en quelque sorte en train de disparaître maintenant, mais qui était certainement présente ces dernières années. »

Quelques heures après la diffusion de ses commentaires, GB News a officiellement suspendu Fox de sa diffusion sur la chaîne.

Un communiqué disait : « GB News a formellement suspendu Laurence Fox pendant que nous poursuivons notre enquête sur les commentaires qu’il a tenus sur la chaîne hier soir.

« La suspension de M. Fox prend effet immédiatement et il a été retiré des ondes.

« Nous présenterons nos excuses formelles à Mme Evans aujourd’hui. »

Piers Morgan a également critiqué les commentaires de Fox en déclarant : « Ava est une journaliste très talentueuse et une personne charmante.

« Fox est un déchet dégoûtant et misogyne. »

Wootton a également été suspendu par la suite avec un troisième présentateur, le révérend Calvin Robinson.

Vendredi matin, le patron de GB News, Angelos Frangopoulos, s’est excusé auprès de Mme Evans pour ces commentaires, déclarant qu’ils « n’auraient pas dû être diffusés ».

L’Ofcom a annoncé qu’il ouvrirait une enquête après une vague de plaintes.

Un porte-parole du régulateur de la télévision a déclaré : « Nous pouvons confirmer que nous avons reçu un certain nombre de plaintes concernant les commentaires tenus par Laurence Fox sur GB News hier soir.

« Nous évaluons ces plaintes au regard de nos règles de diffusion et publierons les résultats le plus rapidement possible. »

Evans a déclaré plus tard que le segment la faisait se sentir « physiquement malade »

Le segment GB News a entraîné la suspension des deux présentateurs

La manifestation a eu lieu devant le pub Honor Oak à Forest Hill, dans le sud de Londres.

Fox était là pour protester contre un événement de narration de drag queens

L'Ofcom a annoncé qu'il ouvrirait une enquête sur la tirade de Fox après une vague de plaintes.