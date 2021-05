Laurence Fox perd un acompte de 10000 £ après avoir obtenu moins de 2% des votes du maire de Londres

Laurence Fox, l’ancien acteur et militant «anti-réveil», a perdu son acompte à l’élection du maire de Londres après avoir reçu moins de 2% des voix.

M. Fox, qui a mis en place son parti Reclaim pour se présenter à la course et a fait campagne sur une plate-forme de suppression du verrouillage du coronavirus, a remporté 47634 bulletins de vote – 1,9% des voix – lors des élections de jeudi.

En conséquence, il a perdu son acompte de 10 000 £ versé à London Elects, l’équipe de la Greater London Authority chargée d’organiser l’élection du maire de Londres et l’Assemblée de Londres.

Les candidats doivent obtenir au moins 5% des voix pour conserver leur acompte.

M. Fox n’est pas le seul candidat à perdre son acompte. La démocrate libérale Luisa Porritt, Piers Corbyn, le comte Binface, Mandu Reid du Parti de l’égalité des femmes et Peter Gammons d’Ukip ont également salué leurs 10000 £.

Le candidat travailliste Sadiq Khan, qui a remporté son deuxième mandat à la mairie de Londres, a obtenu 55,2% des voix au deuxième tour de dépouillement. Il a promis une extension de la zone à faibles émissions d’ULEZ, ainsi que des logements plus abordables dans la capitale et des emplois plus verts dans le rajeunissement de la ville après Covid.

M. Fox avait cherché à mener une guerre culturelle contre M. Khan pendant sa campagne électorale, disant: «Quelqu’un doit déverrouiller Londres maintenant, et je peux vous dire une chose: Sadiq Khant. Et Sadiq ne le fera pas. Sadiq Khan a honte d’être britannique. »

le Lewis l’acteur a terminé à la sixième place derrière Niko Omilana, dont le manifeste incluait des idées telles que «tous les racistes se feront enlever les dents», «faire baisser le prix de Fredos à 5 pence» et «introduire l’arrêt et le service, ce qui inclura l’école gratuite repas ».

Fox s’est adressé à Twitter pour dire qu’il était «profondément ému» par ceux qui avaient voté pour lui, et a félicité Sadiq Khan et Shaun Bailey.