Laurence Fox envisage de laisser les arrondissements quitter l’assemblée de Londres «  gaspilleuse et réveillée  »

Laurence Fox voudrait autoriser les arrondissements de Londres à ne pas obéir à l’hôtel de ville, avec une politique surnommée par le chef du parti Reclaim comme « Lexit ».

Le candidat à la mairie a déclaré que les Londoniens seraient en mesure de voter pour que leur arrondissement s’éloigne du contrôle de la Greater London Authority (GLA) qu’il a qualifiée de «gaspilleuse et dégoûtante».

En tant que chef du parti Reclaim Party, M. Fox a déclaré que les habitants pourraient demander à organiser un référendum pour quitter la mairie – ce qui, selon lui, est probable car de nombreux arrondissements ont «des priorités différentes» par rapport aux quartiers centraux de Londres.

Tous les foyers londoniens paient actuellement un précepte de 366 £ en moyenne pour les services de la GLA, y compris la police et les pompiers ainsi que le bureau du maire.

Si les arrondissements devaient se retirer de la GLA, les ménages devraient tout de même payer pour ces services ou fournir les leurs.

Cependant, si cette idée devait se concrétiser, a admis M. Fox, une loi du Parlement serait nécessaire.

« Nous avons eu le Brexit, il est maintenant temps pour » Lexit « – donner aux Londoniens la possibilité de reprendre le contrôle du maire et de la mairie », a déclaré M. Fox.

«De nombreux arrondissements font nominalement partie de Londres et sont soumis à ses règles bien qu’ils n’aient presque rien en commun avec la vision du monde dominée par le centre de Londres de son Assemblée», a-t-il poursuivi. «Les électeurs des arrondissements extérieurs me disent tous les jours qu’ils se sentent taxés et punis pour payer les folies du maire Khan à l’intérieur de Londres. Ils ne votent pas pour Khan, ils n’aiment pas Khan – pourtant ils le financent.

Cette décision intervient après qu’une analyse de la campagne Fox des chiffres du Chartered Institute of Public Finance and Accountancy a révélé que les personnes vivant à la périphérie de Londres sont confrontées aux augmentations de trésorerie les plus élevées de la taxe d’habitation en Angleterre, un ménage de la bande D payant 7,45 £ par mois supplémentaire. .

M. Fox a lancé sa campagne à la mairie le mois dernier avec la promesse de sortir Londres du verrouillage pour toujours et d’ériger des centaines de nouvelles statues et plaques militaires.

M. Fox a déclaré aux Londoniens qu’il voulait «récupérer» leur liberté pour eux. «Nous sommes ici pour récupérer votre liberté et nous devons débloquer Londres maintenant», a-t-il déclaré.

Mais, la semaine dernière, M. Fox était à égalité avec le candidat satirique le comte Binface, selon un sondage.

Pendant ce temps, le même sondage a montré que Sadiq Khan du Labour était en passe de gagner à nouveau, avec un soutien de 41%.