L’acteur Laurence Fox a été critiqué après avoir publié une photo de lui portant un badge d’exemption de masque qu’il dit avoir acheté en ligne.

L’homme de 42 ans a vivement critiqué le gouvernement coronavirus les décisions couvrant le visage et les réglementations de distanciation sociale.

Avec un selfie le montrant portant son nouvel achat, Renard a écrit: « Après une longue période de consultation avec moi-même, une période d’examen prolongée et une diligence raisonnable menée avec moi-même, j’ai reçu le badge que j’ai commandé à Amazon. Merci d’être là pour moi. »

Après une longue période de consultation avec moi-même, une période d’examen prolongée et une diligence raisonnable menée avec moi-même, j’ai reçu le badge que j’ai commandé à Amazon. Merci d’être là pour moi. #anxiété pic.twitter.com/D3bp3M7kY9 – Laurence Fox (@LozzaFox) 15 janvier 2021

L’insigne laminé bleu et jaune, porté sur une lanière verte, indique: « Je suis dispensé de porter un masque facial ».

Les petits caractères ci-dessous indiquent également: « Soyez gentil. Gardez vos distances. Merci de votre compréhension ».

Fox a signé son message avec le hashtag «anxiété».

Un pack de deux badges similaires avec deux longes coûte environ 7,99 £ sur Amazon.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont remis en question sa décision car Fox n’a pas dit s’il avait acheté le badge en raison d’un problème de santé.

Une personne a écrit: « Je ne sais pas du tout pourquoi vous (prenez) cette position Laurence mais je pense que c’est décevant.

«Allons tous avec le programme et ne sapons pas les meilleurs efforts du (gouvernement) et de notre peuple pour faire ce qu’il faut. Essayez d’envoyer le bon message.»

Image:

Fox était auparavant marié à l’actrice Billie Piper



Cependant, d’autres ont soutenu la position de Fox, soulignant que les couvertures faciales ne doivent pas être portées par tout le monde.

Les masques faciaux doivent être portés dans la majorité des environnements intérieurs et dans les transports en commun, sauf si vous êtes exempté ou avez une excuse raisonnable.

Ceux qui sont dispensés de porter un masque facial comprennent les enfants de moins de 11 ans, ceux qui ont une déficience physique ou mentale qui les empêche d’utiliser un masque et ceux qui ont besoin de communiquer avec quelqu’un qui se fie à la lecture labiale.

Les personnes qui ne portent pas de masque n’ont pas besoin de présenter de preuve selon la loi, mais le gouvernement dit qu’elles peuvent «se sentir plus à l’aise» en montrant une exemption de preuve. Il dit également qu’un panneau fait maison est une carte d’exemption acceptable.

Plus tôt ce mois-ci, Fox a critiqué le gouvernement pour avoir fermé les écoles et, en novembre, il a ignoré les règles de verrouillage en organisant un dîner.

L’acteur controversé est récemment entré dans le monde de la politique lui-même, lancement du parti politique Reclaim à la fin de l’année dernière après avoir collecté des sommes importantes auprès d’anciens donateurs conservateurs.

Il dit que le parti «combattra les guerres culturelles» et «reprendra» les valeurs britanniques.

Fox est l’ex-mari de l’actrice Billie Piper, et le fils de l’acteur James Fox et fait partie de la dynastie des acteurs Fox avec son frère, Jack, et ses cousins, Emilia et Freddie.