Lauren Taylor Wolfe dit qu’il est tout simplement trop risqué pour les investisseurs d’ignorer l’ESG au milieu d’un récent recul

Selon Deloitte, les actifs ESG mondiaux sous gestion professionnelle pourraient valoir 80 000 milliards de dollars d’ici 2024. Mais cette croissance de popularité combinée à une crise énergétique mondiale place le secteur face à une polarisation croissante. Les critiques craignent que les capitaux dédiés aux investissements ESG ne favorisent un système de valeurs au détriment des autres.

Lauren Taylor Wolfe a cofondé Impactive Capital, une société de gestion de placements activiste axée sur l’investissement ESG à long terme. Elle s’est entretenue avec la newsletter Delivering Alpha de CNBC pour expliquer pourquoi elle pense que les interdictions d’investissement ESG pourraient être trop risquées et comment la compréhension des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance est finalement bonne pour les entreprises.

Leslie Picker : Êtes-vous surpris que l’ESG soit devenu l’un des domaines les plus controversés de la finance ces derniers mois ?

Lauren Taylor Wolfe : Non, je ne suis pas. Écoutez, l’ESG sans rendement n’est tout simplement pas durable. Des centaines de milliards de dollars ont été alloués rien qu’aux États-Unis à des ETF spécifiques à l’ESG et à des fonds communs de placement gérés activement. À l’échelle mondiale, il y a eu des billions[s] alloué. Et comme toutes les choses à la mode, parfois le pendule oscille trop loin dans une direction, et donc, maintenant il y a eu beaucoup d’examen minutieux sur beaucoup de produits ESG. Mais encore une fois, tous les produits ESG ne sont pas créés de la même manière. Comme je l’ai mentionné précédemment, sans retours, ces produits ne réussiront tout simplement pas. Maintenant, chez Impactive, nous adoptons une approche différente. Et nous avons prouvé qu’il n’est pas nécessaire de sacrifier les rendements pour obtenir une bonne et forte amélioration ESG. Nous pensons à deux choses : premièrement, pouvez-vous résoudre un problème commercial avec une solution ESG ? Et deuxièmement, cette solution peut-elle générer de la rentabilité et des rendements ? Nous avons vu beaucoup de résistance de la part de certains politiciens et je pense que c’est tout simplement trop risqué. Comprendre les risques environnementaux et les risques sociaux est tout simplement une bonne analyse fondamentale et c’est tout simplement un bon investissement. Donc, pour les États, par exemple, interdire ce type d’investissement, je pense que c’est tout simplement trop risqué. C’est mauvais pour les retraités, c’est mauvais pour les électeurs, parce que c’est simplement une bonne façon d’analyser une entreprise sur le long terme.

Cueilleur: Je pense qu’au cœur du problème se trouve cette idée que l’ESG et la rentabilité s’excluent mutuellement. Pensez-vous qu’il peut y avoir des améliorations ESG qui stimulent immédiatement l’expansion des marges ? Beaucoup de gens disent : “Oh, eh bien, à long terme, ce sera bien mieux pour l’entreprise.” Si vous êtes un producteur de combustibles fossiles sur le long terme, la transition vers l’énergie verte sera meilleure pour votre survie. Mais si vous êtes un retraité ou l’un des investisseurs qui ont besoin d’un horizon temporel à plus court terme pour gagner, atteindre vos objectifs sur une base annuelle, vous avez en quelque sorte besoin d’un délai d’exécution plus rapide. Est-ce une sorte de question de durée en termes de capacité à générer cette rentabilité ?

Taylor Wolfe : Nous nous concentrons sur deux domaines, l’impact ESG et l’impact de l’allocation du capital. L’impact de l’allocation de capital est d’environ, “oh, vous devriez vendre le segment, faites ce récapitulatif à effet de levier, vous devriez faire cette acquisition.” Cela peut avoir un impact immédiat sur les rendements. Les changements environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour la plupart, sont de nature cumulative et, en fait, prennent plus de temps à s’inscrire dans les rendements. Mais les retraités, à titre d’exemple, ils ont – ce capital est presque éternel. Et donc, vous savez, le marché lui-même, je pense, a été en proie au court-termisme. Nous avons trop de managers, de PDG et de conseils d’administration qui se concentrent sur l’atteinte de leurs chiffres trimestriels ou annuels et nous pensons qu’il existe une véritable opportunité de se concentrer sur les rendements à long terme, les TRI à long terme. En fait, chez Impactive, nous souscrivons des TRI de trois à cinq ans parce que c’est là que les vrais rendements peuvent être obtenus. Donc, il faut pouvoir regarder au-delà d’un an… Nous avons une entreprise automobile, un concessionnaire automobile, dont le segment le plus précieux est le segment des pièces et services. Il génère les deux tiers de l’EBITDA de l’entreprise, et dans l’ensemble de l’industrie, il y avait une pénurie de main-d’œuvre. Et donc, nous leur avons dit, vous négligez entièrement un bassin de candidats, et ce sont les femmes. Vous n’attirez pas les femmes pour qu’elles deviennent mécaniciennes, mais elles dominent l’industrie en tant que clients dépensant plus de 200 milliards de dollars par an en entretien et vente au détail d’automobiles. Et donc, bien sûr, ils ont ajouté des mécanismes. Au cours des deux dernières années, ils ont doublé la taille de leurs femmes mécaniciennes. Et nous les avons convaincus, mon Dieu, si vous investissez dans des avantages sociaux, comme le congé de maternité ou la semaine de travail flexible, en ajoutant simplement des femmes à la force mécanique, vous pouvez augmenter votre utilisation de 50 % à 55 % tandis que vos concurrents sont bloqués à 50 %. [percent]. Et cela entraînera – parce que c’est l’entreprise la plus rentable qui a le multiple le plus élevé – cela pourrait augmenter de 20% la valeur globale de votre entreprise. Et donc j’utilise cet exemple pour vous montrer qu’il faudra du temps pour passer d’un ou deux pour cent, où les femmes siègent en pourcentage des mécaniciens dans la population active, d’un ou deux pour cent, à où je pense que cela peut aller 10 pour cent. Et cela peut avoir un impact considérable sur la valeur globale de l’entreprise. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais cela peut avoir un impact énorme à long terme sur les rendements globaux de cette entreprise.

Cueilleur: Cela soulève un très bon point – cette idée que cela nécessite peut-être un peu plus de créativité et une sorte de nouvelle façon de penser, par opposition à ce qui a été fait historiquement. Que pensez-vous du coût initial d’investir dans quelque chose comme ça et d’investir dans cette transition, et comment les investisseurs devraient penser uniquement au déploiement de capitaux afin de faire fonctionner cette transition peut-être dès le départ, et les attentes quant à la façon dont cela finalement s’ensuit ?

Taylor Wolfe : Cela dépendra, non ? Si vous encouragez une entreprise à investir dans une installation géante, nouvelle et fabuleuse pour les éoliennes, ou pour les capacités éoliennes et solaires, ou même pour de nouvelles puces, cela représentera une énorme dépense initiale. Mais cela va générer plusieurs décennies de rendements alors que nous voyons les vents favorables séculaires provenant des dépenses du gouvernement en énergies renouvelables ou des préférences des consommateurs et des dépenses en énergies renouvelables. Pour quelque chose comme Asbury, où ils investissent dans des congés de maternité payés, ils ajoutent des salles de bains pour femmes à leurs installations de pièces et de services – ils sont jusqu’à, je pense, environ 70 % des installations de pièces et de services ont des salles de bains pour femmes. Ce sont des dollars plus petits, non ? Donc, je pense que cette dépense sera presque immédiatement relutive, car à mesure qu’ils embauchent plus de mécaniciens, ils génèrent des revenus plus élevés pour l’entreprise. Mais pour répondre directement à votre question, cela dépendra vraiment. Les dépenses plus importantes dans lesquelles vous investissez dans les énergies renouvelables et les produits environnementaux à très forte intensité de capital, qui nécessiteront évidemment une mise de fonds énorme et beaucoup plus importante que certaines de ces initiatives moins axées sur les actifs, comme l’embauche de plus de femmes mécaniciennes, leur formation, et en les ajoutant à votre main-d’œuvre afin que vous puissiez accélérer votre segment le plus rentable d’une croissance à un chiffre moyen à une croissance à deux chiffres – ce qui a un rendement presque immédiat.

Cueilleur: Ouais, quelque chose d’aussi petit que d’ajouter des toilettes pour femmes. C’est quelque chose auquel vous ne pensez pas, mais cela fait évidemment une grande différence. Je veux aussi vous demander comment tout cela s’inscrit dans le contexte macroéconomique, car historiquement, certaines personnes et certains critiques ont dit : “Oh, eh bien, ESG. C’est un phénomène de marché haussier. Et c’est vraiment agréable d’avoir, c’est quelque chose dont vous pouvez bénéficier lorsque l’économie se porte bien, lorsque les marchés se portent bien.” Et c’est en partie pourquoi nous avons vu tant de capitaux affluer dans ce domaine qui s’est depuis inversé, du moins dans de nombreuses sociétés ESG traditionnelles cotées en bourse. Mais maintenant, nous sommes confrontés à l’inflation, nous sommes confrontés à des taux d’intérêt plus élevés, à la perspective d’une récession potentielle, craignez-vous que l’ESG ne soit davantage relégué au second plan dans la salle de réunion, à la lumière de certains de ces défis macroéconomiques ?

Taylor Wolfe : Je ne pense pas qu’ils le feront. Je ne pense pas qu’on revienne à l’époque où la poursuite du profit se faisait au détriment de l’environnement, c’est vers notre société que nous nous dirigeons. Et je pense que les initiatives ESG intelligentes sont tout simplement de bonnes affaires. Cela rend les entreprises plus compétitives, plus rentables et plus précieuses à long terme. Et nous avons étudié cela, d’accord, nous regardons – si vous regardez la génération Y et la génération Z, ils se soucient de la façon dont ils dépensent leurs deux actifs les plus importants, leur argent et leur temps, et ils le font encore plus dans un façon qui s’aligne sur leur système de valeurs. Qu’est-ce que cela signifie? Ce sont les mêmes personnes qui sont vos employés, vos clients, vos actionnaires. Et comme une entreprise et un conseil d’administration y réfléchissent, dans la mesure où vous pouvez attirer et fidéliser des clients plus fidèles, des employés plus fidèles, des actionnaires plus fidèles, vous réduisez vos coûts d’acquisition de clients, vous réduisez vos coûts en capital humain et vous réduisez votre coût global du capital . Cela rend votre entreprise plus compétitive, ce qui la rend plus rentable, ce qui la rend plus précieuse à long terme. Et si sûr, dans ce type d’environnement où nous avons un contexte de hausse de l’inflation, vous savez, les taux augmentent, nous sommes peut-être en récession ou la récession peut être vraiment, vous savez, dans quelques trimestres, je pense que les entreprises réfléchissent à la façon dont ils peuvent, vous savez, suivre les prix, comment peuvent-ils renforcer les douves autour de leur entreprise. Et avoir une solution plus durable entraînera une inélasticité des prix, ce qui protégera leur activité et leur rentabilité.