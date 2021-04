La femme enceinte de MIKE «The Situation», Lauren, a posé seins nus dans un jean pour une séance de maternité.

Jersey Shore star Lauren, 36 ans, – qui est en raison de donner naissance à leur premier enfant en mai – couvrait sa modestie avec ses mains alors qu’elle faisait la moue à la caméra.

Jessie Marrero

MIke Sorrentino a posé avec sa femme aux seins nus Lauren, 36 ans, pour une séance de maternité[/caption]

Vêtu d’un t-shirt blanc et d’un jean, Mike se tenait à côté de sa femme et leur chien gisait sur le sol à côté d’eux.

Mike a sous-titré le doux cliché: «Nous ne sommes pas venus aussi loin juste pour arriver aussi loin.»

Plus tôt ce mois-ci, le couple a organisé une douche de bébé extravagante sur le thème des ours avant l’arrivée imminente de leur enfant.

La cérémonie comprenait un repas de trois plats, des installations lumineuses, des masses de ballons bleus et bruns et même des masques personnalisés.

Instagram

Lauren doit donner naissance à leur premier enfant ensemble en mai[/caption]

Photographie Kylee Yee

Le couple a organisé une somptueuse douche de bébé sur le thème des ours plus tôt ce mois-ci[/caption]

Mike a partagé une multitude de photos – prises par Kylee Yee – du grand jour, qu’il a légendé: « The Situations Baby Shower. »

Le couple a décoré l’événement avec des masses de ballons bleus, bruns et beiges et des lettres géantes illuminées qui épelaient «BABY SITCH» et «OH BABY».

Le couple de télé-réalité a partagé pour la première fois la nouvelle de leur bébé en novembre, mais leur annonce a été diffusée avec le casting de la MTV spectacle en février.

Mike sangloté comme ils a partagé la nouvelle passionnante avec le casting de Jersey Shore au cours de la saison la plus récente.

Instagram

Le couple a annoncé sa nouvelle excitante sur son bébé en novembre[/caption]

Lors d’une refonte du mariage d’Angelina Pivarnick avec Chris Larangeira, «The Situation» a pris la parole, disant à la foule: «Je tiens à remercier ma femme.»

La personnalité de la télévision a partagé sa gratitude pour le soutien de sa femme pendant les vacances de l’équipage, en mentionnant les «nombreux hauts incroyables» qu’ils ont vécus.

Lauren a ensuite répondu: « J’ai encore une petite chose que je veux partager avec tout le monde ici. »

Getty

Mike a fait une annonce émouvante au casting de Jersey Shore[/caption]

La future maman a attrapé une serviette avec le message «Je suis enceinte aussi» et tout le casting a commencé à crier et à crier de joie.

Mike a fondu en larmes après avoir annoncé la nouvelle du bébé, alors qu’il étreignait ses amis de longue date JWoww, Vinnie et le reste du groupe.

«Nous sommes tellement heureux et nous avons vécu tellement de choses que je pense que cela va faire de nous de si bons parents», s’est-il exclamé.

Getty

Mike et Lauren ont subi une fausse couche dévastatrice en 2019[/caption]

Lauren a dit à Mike qu’elle était enceinte pour la deuxième fois dans l’émission plus tôt en février, après avoir subi une fausse couche dévastatrice en 2019.

Le couple – qui s’est marié en 2018 – a attendu «longtemps» pour réessayer après la perte, de sorte que le nouveau bébé a été une surprise émotionnelle pour les deux.

La star de MTV a attendu anxieusement près de la salle de bain pendant que Lauren a administré un test de grossesse après s’être «sentie bizarre».





Le futur père est devenu ému en se rappelant: «J’ai une histoire de retour vraiment géniale. Je fais. Et cela n’a pas été facile pour nous … mais je ne changerais rien parce que cela a fait de moi l’homme que je suis.

À la fin de l’année dernière, Mike a reçu l’ordre d’accomplir 500 heures de travaux d’intérêt général après avoir été incarcéré pour invasion fiscale.

Le natif de New York et son frère Marc ont été inculpés en septembre 2014 pour complot en vue de frauder les États-Unis après avoir prétendument omis de payer des impôts de 2010 à 2012.

En septembre 2019, la star de la télévision a été libéré de prison, diffusé sur Jersey Shore: Family Vacation.