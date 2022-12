Lauren Slagle présente son jeu grandissant lors de la victoire de Genève contre St. Charles North – Shaw Local

GENÈVE – La maturation de Lauren Slagle en tant que basketteuse se déroule aux yeux de tous.

Qu’il s’agisse de la musculation senior genevoise pour 11 rebonds, de la simulation d’un premier pas sur la ligne de fond et de la recherche d’une coéquipière ouverte ou de la recherche de son rythme de notation n’importe où dans le poteau, le jeu complet et raffiné de Slagle peut être facile à comprendre.

« C’est en fait le mot que nous continuons d’utiliser en tant qu’entraîneurs. Elle mûrit en tant que joueuse », a déclaré l’entraîneure genevoise Sarah Meadows après la victoire 65-44 des Vikings sur St. Charles North vendredi. “Nous pensons [it’s] chaque jeu.

«Et faire de petites choses comme la défense du côté de l’aide, écraser les planches; c’est l’une des enfants les plus sportives sur le terrain et elle peut sortir et courir. Nous voulons qu’elle rebondisse et parte et elle arrive.

Slagle, qui a récolté 21 points, capté les 11 rebonds et réussi une paire de blocs, a commencé le travail hors saison dans le but d’améliorer ses rebonds.

“Je regardais mes statistiques l’an dernier et mon plus grand objectif était de rebondir”, a déclaré Slagle. “Alors je suis venu au [season] et c’était comme si j’avais besoin de rebondir et que j’avais besoin de rebondir pour mon équipe. J’ai l’impression que ces rebonds nous ont lentement donné des points [on Friday]. J’ai l’impression que ces rebonds font notre transition [offense] meilleur.”

Cassidy Arni de Genève passe le ballon lors d’un match contre St. Charles North à Genève le vendredi 9 décembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Cassidy Arni a explosé pour 15 points au premier quart vendredi, tandis que Slagle a apparemment surfé sur une vague constante tout au long du match.

Peut-être que la meilleure séquence de minutes de Slagle est survenue sur une séquence à plusieurs moments au milieu du troisième quart.

L’attaquant senior de 6 pieds a d’abord marqué sur un lay-up de conduite. Après un échec des North Stars dans l’autre sens, Slagle a réparé un tir manqué de Genève et a ajouté le retour. Slagle a ensuite frappé une paire de lancers francs et a de nouveau eu un autre combo rebond / score pour un avantage de 47-27 à Genève avec 3:11 à jouer.

Slagle a ensuite présenté sa capacité de passe sur un faux entraînement de pompe le long de la ligne de base. Après avoir dégagé juste assez d’espace et attiré les défenseurs, Slagle a donné un coup de pied au gardien de deuxième année Perry Sweeney pour un trois points et une avance de 50-30 pour les Vikings.

Arni a ajouté 23 points et quatre rebonds, tandis que Rilee Hasagawa a suivi avec sept points. Kinsey Gracey a récolté cinq points et Caroline Madden a récolté six rebonds pour les Vikings (7-2, 3-0).

“Je pense que la chimie de notre équipe joue un rôle [for my collective solid start to the season]”, a déclaré Slagle. “Surtout avec moi et Cass, Cass et moi jouons si bien ensemble. Nous avons une excellente alchimie. Je pense que notre équipe, la raison pour laquelle nous jouons si bien, c’est parce que nous sommes vraiment amis sur et en dehors du terrain. Et cela montre.”

Arni peut également voir la connexion qui s’étend au-delà de leur équipe de lycée.

“Nous avons joué pendant un certain temps ensemble sur AAU [M14]», a déclaré Arni à propos de Slagle. « Nous avons toujours été un petit duo. Mais, elle attrape toujours mes passes folles et c’est vraiment sympa d’avoir quelqu’un

Alyssa Hughes (à droite) de St. Charles North se dirige vers le panier lors d’un match à Genève le vendredi 9 décembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

que je peux juste le lober et elle l’obtiendra toujours.

Les North Stars (7-2, 2-1) ont réussi à surmonter un déficit de 18-5 au premier quart pour récupérer dans les 10 minutes avec 5:50 à faire au troisième quart.

L’attaquante de St. Charles North, Katrina Stack, a ouvert la voie avec 17 points, tandis qu’Alyssa Hughes a suivi avec 12 points. Elle Fuhr avait six points et cinq rebonds et Julia Larson avait sept points pour les North Stars.

“Nous n’allons pas nous excuser et cela ne va pas commencer maintenant [on a flat start to the game]», a déclaré l’entraîneur des North Stars, Mike Tomczak. “Je pensais qu’ils jouaient dur. Je pensais qu’au premier quart-temps, lorsque vous affrontez des équipes d’élite – nous avons un certain nombre d’équipes d’élite sur notre calendrier – et que vous manquez une demi-douzaine de lay-ups au bord du premier quart-temps, vous allez avoir une longue nuit.

« Vous ne méritez pas de gagner ces matchs. Maintenant, nous avons riposté et l’avons rendu compétitif, mais lorsque vous commencez ainsi du côté offensif et que vous manquez ceux que vous devez faire contre de grandes équipes, vous allez avoir une soirée difficile.