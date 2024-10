Lauren Santo Domingo et Martina Mondadori vivent le rêve

Derek C. Blasberg Lauren Santo Domingo dans le salon de sa maison conçue par François Catroux à Paris. Ashley Hicks Martina Mondadori dans son appartement milanais, conçu par Renzo Mongiardino.

Bienvenue à La dépêcheune nouvelle chronique de Derek C. Blasberg présentant un mélange d’interviews et de reportages aux premières loges du monde de la culture, de l’art et de la mode.

Mongiardino. Catroux. Justement, deux noms me sont venus à l’esprit lorsque j’ai réfléchi aux sujets du numéro de novembre, consacré à la notion de chez-soi.

Bien sûr, le premier est la légende des intérieurs Renzo Mongiardino, né à Gênes, en Italie, basé à Milan, et qui a créé des résidences ornées qui étaient un mélange de respect historique, de drame théâtral et de supercherie technique. Il aimait les tissus riches, les meubles anciens et les couleurs vives ; ses clients comprenaient tout le monde, de Gianni Agnelli à Aristote Onassis. À son décès en 1998, à l’âge de 81 ans, la première ligne de sa nécrologie dans Le New York Times a noté qu’il était considéré par beaucoup comme « le plus grand décorateur d’intérieur vivant au monde ». Et si Mongiardino détestait le d mot et a préféré être qualifié de « créateur d’ambiance » ?

MONGIARDINO était un maître de BAROQUE MODERNE; CATROUX était le ROI du COOL.

Ce dernier : François Catroux, icône moderniste française, né en Algérie et a établi sa carrière à Paris, où il a vécu avec sa femme au chic dévastateur, Betty, muse d’Yves Saint Laurent. Ses intérieurs étaient des havres de sophistication, où les éléments contemporains s’intégraient parfaitement aux pièces antiques. Il est décédé en 2020 à 83 ans, et je n’oublierai jamais la première phrase de son Fois nécrologie : « Un créateur glamour pour les Rothschild, les oligarques russes, les princesses grecques et arabes, les créateurs de mode, les magnats des médias et les milliardaires sud-américains – ce qu’on appelait autrefois la jet set – est décédé. »

Mongiardino et Catroux avaient des styles très différents. Mongiardino était un maître du baroque moderne et aimait les couches de trompe-l’œil ; Catroux était le roi du cool, des lignes épurées et du modernisme austère. Mais ils restent deux de mes créateurs préférés.

Je connais aussi deux femmes qui vivent dans les mondes exquis qu’elles ont créés. Martina Mondadori, cofondatrice et rédactrice en chef de Cabane, le magazine lifestyle devenu marque lifestyle, a grandi dans un appartement milanais que Mongiardino a conçu pour sa mère à la fin des années 1970. (Il avait auparavant créé un somptueux domaine pour les grands-parents maternels de Martina à l’extérieur de Venise et est devenu un ami de la famille.) Lauren Santo Domingo, cofondatrice et directrice de la marque du magasin de mode en ligne Moda Operandi et directrice artistique de la collection Tiffany Home de Tiffany & Co. , a chargé Catroux d’aménager son appartement parisien après son mariage en 2008. Les deux femmes sont des membres bien-aimés de la scène de la mode, une communauté qui a bénéficié de leur hospitalité.

Derek C. Blasberg Mondadori avec Margherita Maccapani Missoni (au centre) et Coco Brandolini d’Adda (à droite).

Chaque Fashion Week de Milan, Martina organise un déjeuner intime chez elle qui commence avec du vin dans le salon d’inspiration persane et se termine par des pâtes fraîches dans une salle à manger garnie d’assiettes rouges, blanches et bleues. (La saison dernière, elle a laissé l’un de ses fils sécher l’école pour qu’il puisse rencontrer Emma Watson, qui était en ville pour le défilé Prada.)

À Paris, Lauren a organisé toutes sortes de fêtes, depuis les collectes de fonds démocrates (pour Hillary Rodham Clinton) jusqu’aux soirées de réservation (pour moi !) et aux rages de fin de soirée, dont beaucoup se sont terminées par des bras de fer entre pop stars et princesses. (Non, vraiment. J’ai les photos pour le prouver.)

«Je pense qu’un MAISON ça doit être un peu DÉCHETÉ« , dit Lauren. « NONCHALANCE est le NOM de la JEU.»

«Je pense qu’une maison doit être un peu saccagée», dit Lauren, faisant référence à l’une des premières leçons qu’elle a apprises de Catroux, un hédoniste accompli, alors qu’il entreprenait de refaire son appartement dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle au cœur de Saint-Germain, qu’il a fidèlement restauré et enduit de poussière de fée argentée. « Pas intentionnellement, bien sûr. Mais la nonchalance est le maître mot. » Au bon moment, sa fille de 11 ans traverse son salon sur un scooter à une roue. « Ne vous inquiétez pas, j’ai entreposé les urnes en papier mâché du XVIe siècle jusqu’à ce qu’elle obtienne son diplôme d’études secondaires. »

Derek C. Blasberg Le salon de Saint-Domingue, que Catroux a conçu comme un espace de type salon, parfait pour accueillir des réunions spontanées

Quant au meilleur conseil de conception que Martina ait jamais glané auprès de Mongiardino ? « Ne décorez pas », dit-elle en utilisant le mot allemand gemütlich, qui fait référence à la chaleur, à la convivialité et à la bonne humeur. « Il faut trois à cinq ans pour terminer une maison », explique Martina. « Une fois emménagé, vous penserez que c’est terminé, mais la meilleure chose à faire est de vous sentir comme chez vous, ce qui prend du temps. »

Les deux designers ont eu la permission de se déchaîner avec ces propriétés. « Parce qu’il était si proche de ma mère, il avait l’impression d’avoir carte blanche, et il s’y est vraiment lancé », explique Martina. «C’était comme un atelier pour lui.»

Dans les années 1980, Mongiardino a demandé à la mère de Martina s’il pouvait venir un soir tard pour montrer l’endroit à un ami après avoir fini de danser à La Scala. L’ami était Rudolf Noureev (évanoui !), qu’il avait rencontré par l’intermédiaire de Lee Radziwill, un autre client.

« MONGIARDINO j’avais l’impression qu’il avait CARTE BLANCHE« , dit Martina. «C’était comme un ATELIER pour LUI.»

Ma pièce préférée chez Martina est la longue entrée bordée de livres. Son père était éditeur, alors Mongiardino a reconfiguré la mise en page pour présenter ses livres. Il aimait l’illusion, c’est pourquoi les boiseries et le marbre élaborés sont en réalité des pochoirs précis, qui deviendront l’une de ses caractéristiques. (Je pense au foyer de Martina chaque fois que je prends le thé dans la galerie du Carlyle, que Mongiardino a rénové en 1989 en utilisant certains des mêmes appareils.)

Ashley Hicks Le foyer créé par Mongiardino dans l’appartement milanais de Mondadori pour présenter les livres de son père.

Lorsque Lauren a commencé à travailler avec Catroux, elle était une jeune mariée sans enfants. « J’ai dit : « J’en ai juste besoin pour être belle la nuit. Nous ne serons jamais là pendant la journée », se souvient-elle comme sa première note de conception. « J’étais jeune et intimidé et j’apprenais que le processus de travail avec le décorateur prend du temps. Cela devient plus facile, meilleur et plus naturel, et de qui de mieux pour apprendre ? » Aujourd’hui, l’appartement a beaucoup de lustre : son salon est le mélange parfait de style salon et discothèque. J’ai vu Karl Lagerfeld drapé dans ses rideaux argentés et Janet Jackson assise sur les canapés en velours moelleux. (J’ai aussi ces photos.)

« Tout ne peut pas être NOUVEAU ou tout ne peut pas être VIEUX« , dit Lauren. « LÀ ça doit toujours être ça MÉLANGER pour tout faire INTÉRESSANT.»

Martina et Lauren attestent toutes deux qu’un bon design peut changer votre vie. Cette année, Martina a ouvert une boutique Cabana à Milan et sort ce mois-ci un livre, Anthologie Cabane (Vendôme), célébrant la première décennie de Cabana. (Deeda Blair a écrit l’avant-propos.) « Cela a commencé comme une thérapie », dit-elle à propos de l’entreprise. « Je vivais à Londres avec mes deux petits garçons et j’étais intimidé par tous ces Anglais. J’ai commencé à avoir un peu le mal du pays, ce qui n’est pas vraiment moi, et j’ai commencé à faire des mood boards mêlant intérieurs italiens et intérieurs anglais, et ça me faisait du bien. Cabana a commencé comme un magazine, s’est étendu à la vidéo et, lorsque les lecteurs lui ont demandé d’acheter ses trouvailles de marché aux puces, elle a également commencé à inclure un marché.

Derek C. Blasberg Le foyer de Saint-Domingue.

Lauren a cofondé Moda Operandi en 2010 et a lancé Moda Domus, une ligne d’articles pour la maison, en 2018. Le concert de Tiffany, qui lui permet d’exploiter les archives pour réorganiser ses collections pour la maison, a débuté l’année dernière. «J’ai réalisé que dresser une table pouvait aussi être un acte thérapeutique», dit-elle. Au début, c’était semblable à la joie qu’elle éprouvait à faire du shopping ou à styliser une tenue, mais l’épanouissement venait de l’excitation de rassembler les gens. «Je me suis déchargé de cette idée

d’étiquette et de rigidité et savourait des rencontres amusantes et spontanées.

Son plus grand conseil est de mélanger différents styles pour que l’effet ne soit pas trop d’époque. « J’aurai des assiettes du XVIIIe siècle avec du linge du XIXe siècle, des couverts du XXe siècle avec des assiettes du XXIe siècle. Tout ne peut pas être nouveau ou tout ne peut pas être vieux », dit Lauren, en comparant cela à sa passion pour le mélange de vêtements neufs et vintage. « Haut, bas, ancien, nouveau, vintage, antique, contemporain : il doit toujours y avoir ce mélange de temps et de prix pour que tout soit intéressant. »

Guido Taroni La salle à manger de Mondadori.

Selon les deux femmes, le trait qu’elles admiraient le plus chez leurs créateurs était le bonheur professionnel. Ils travaillaient dur, jouaient dur et suivaient leurs passions. Selon Martina, Mongiardino était tellement passionné par le design qu’il n’a jamais pris la peine de protéger l’œuvre par le droit d’auteur. Par exemple, le rotin était l’un de ses matériaux les plus appréciés, et une grande partie était commandée à la société de meubles italienne Bonacina, qui produit toujours ses œuvres sous sa propre marque, et non la sienne.

« Quand il est mort, il n’était même pas propriétaire de son appartement. Il l’a loué ! dit Martine. En tant que personne qui préfère décorer que cuisiner, j’ai également été ravie de découvrir qu’il n’avait même pas de cuisine. «C’est pourquoi il a conçu Giacomo», dit-elle en faisant référence à l’un des meilleurs restaurants de fruits de mer de Milan. « Il avait besoin de nourriture gratuite. »