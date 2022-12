Lauren Sanchez Rocks Black Mini à un rendez-vous avec Jeff Bezos: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Lauren Sanchez52 ans, avait l’air incroyable dans une mini-robe noire accrocheuse, sur des photos prises lors d’une récente sortie avec Jeff Bezos. La beauté aux cheveux noirs portait également un long manteau noir et des talons alors qu’elle et son petit ami milliardaire de 58 ans visitaient le restaurant Giorgio Baldi à Los Angeles pour une soirée spéciale. Elle avait les cheveux longs détachés et montrait des ongles rouges alors qu’elle accessoirisait avec un collier et des boucles d’oreilles.

Jeff avait également l’air élégant et assorti sa petite amie dans un haut boutonné noir sur une chemise gris foncé, un jean gris foncé et des baskets noires élégantes. Les tourtereaux se tenaient la main alors qu’ils sortaient du restaurant et devant les caméras. Ils ont affiché des sourires et semblaient détendus et heureux alors qu’ils passaient du temps de qualité ensemble tout au long de la nuit.

Le dernier rendez-vous de Lauren et Jeff survient à peine deux semaines après avoir fait la une des journaux pour s’être assis pour une interview conjointe avec CNN. La beauté et le fondateur d’Amazon ont jailli de leur amour et l’un de l’autre lors de la rencontre, et ont montré leur lien étroit.

“Nous sommes de très bons coéquipiers, et nous nous amusons aussi beaucoup ensemble et nous nous aimons … Nous nous regardons toujours et nous sommes l’équipe”, a déclaré Lauren à la caméra, avant que Jeff n’admette, “C’est facile” parce qu’ils “s’apportent de l’énergie” et “se respectent”, ce qui rend “amusant de travailler ensemble”. À un moment donné, le beau amoureux a même appelé son partenaire de trois ans, “au grand cœur”.

“Lauren est la personne la plus généreuse et la plus généreuse que vous puissiez rencontrer. Donc, elle est une source d’inspiration de cette façon », a déclaré Jeff au point de vente. « Elle ne rate jamais un anniversaire. Le réseau de personnes à qui elle offre des cadeaux d’anniversaire est gigantesque. Et ce n’est qu’un petit exemple.

Lauren et Jeff se fréquentent depuis juste avant le début de 2019. Bien que leur romance ait initialement suscité la controverse de la part de certaines personnes en raison du fait qu’ils étaient tous les deux mariés à d’autres personnes à l’époque, ils ont finalement divorcé de leur conjoint, ignoré les critiques et commencé leur propre vie ensemble.