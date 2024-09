Lauren Sánchez révèle la raison de son conflit avec Jeff Bezos

Lauren Sánchez a révélé la raison pour laquelle elle se dispute avec son fiancé Jeff Bezos : la garniture de leurs churros.

Lorsqu’ils préparent des churros pour les enfants dans leur maison de Miami, le patron d’Amazon Bezos veut mettre du sucre sur le « beignet mexicain » tandis que Sánchez préfère des ajouts plus élaborés et encore plus sucrés.

« Nous nous rapprochons et nous nous affrontons de la meilleure façon possible », a déclaré Sánchez, qui est américano-mexicain. dit dans une interview avec Elle.

« Nous vivons à Miami maintenant, et son père, Mike, vient à la maison. Ils font des churros le dimanche pour les enfants. Je suis assis là, et ils veulent juste mettre du sucre dessus. Je leur dis : « Non, non, non, non. Il faut que tu mettes du sucre. Il faut que tu mettes de la cannelle. Où est la sauce au chocolat ? Je vais mettre du Tajín dessus. »

« C’est très intéressant de voir comment ils se disent tous les deux : « C’est simple, Lauren. C’est simple ». Ce sont des petites choses comme ça. »

L’ancienne présentatrice de télévision affirme que sa grand-mère Elsie a joué un rôle majeur dans son développement.

« Elle était très dynamique et me réveillait à cinq heures du matin. Je dormais à l’arrière de sa voiture pendant qu’elle se rendait dans sa première maison pour faire le ménage », a déclaré Sánchez. Elle.

C’était une éducation très différente du style de vie dont elle profite aujourd’hui en tant que partenaire de l’un des hommes les plus riches du monde.

« Elle allait ensuite au restaurant vers 7 heures du matin. C’est à ce moment-là que je m’habillais pour aller à l’école », raconte Sánchez à propos de sa grand-mère. « Avant d’aller à l’école, elle me laissait verser le café dans les tasses des clients. Je recevais un pourboire de cinq cents. C’était une expérience vraiment incroyable parce que j’ai vu cette femme qui était mariée, mais qui était déterminée à gagner sa vie, quoi qu’il arrive.

« Je me souviens qu’un jour, j’étais dans une maison et je l’aidais à faire le ménage, et elle m’a appris à faire la lessive. Quand elle m’a appris, je me suis dit : « Je ne sais pas si je veux être femme de ménage », et elle m’a répondu : « Non. C’est un super métier. Tu peux rendre la vie de quelqu’un plus facile ».

« C’est comme ça qu’elle voyait la vie. Cet esprit est en moi. »