Lauren Sanchez poursuivie en justice par un professeur de yoga à cause d’un livre pour enfants

Lauren Sanchez a un professeur de yoga chaud… tellement chaud qu’elle poursuit la future Mme Bezos à cause de son livre pour enfants récemment sorti.

Alanna Zabel Selon une nouvelle plainte, obtenue par TMZ, elle aurait été la professeure de yoga de Lauren de 2007 à 2010. Zabel dit qu’en 2022, elle a contacté LS, partageant un concept de livre sur un chat qui vole vers Mars. Elle dit avoir contacté Lauren en partie parce qu’elles avaient déjà discuté d’un partenariat pour écrire un livre pour enfants – « Dharma Kitty Goes to Mars ».

Selon la plainte, les bénéfices du livre seraient reversés au Bezos Earth Fund et à la Bezos Academy.

Zabel dit qu’elle a en fait publié le livre fin 2022, et en janvier 2023, Lauren a annoncé qu’elle prévoyait d’écrire un livre pour enfants sur une mouche qui vole dans l’espace.

Zabel affirme qu’il s’agit d’une arnaque flagrante et qu’elle a été commise en représailles de sa démission de son poste de professeur de yoga des années auparavant. Zabel dit qu’elle a démissionné à cause des « actes de jalousie continuels et scandaleux » de Lauren.