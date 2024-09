Lauren Sánchez poursuivie en justice par un ancien professeur de yoga à cause d’un livre pour enfants

Lauren Sánchez est poursuivie en justice pour avoir prétendument volé le concept de son nouveau livre pour enfants, « La mouche qui vola dans l’espace », selon une plainte obtenue par Page Six et déposée par son ancien professeur de yoga mardi.

Alanna Zabel — qui dit avoir donné des cours particuliers à Sánchez de 2007 à 2011 — affirme avoir eu des « discussions orales et écrites s’étalant sur seize ans » avec l’ancien journaliste au sujet de son idée de livre.

L’instructrice de yoga a affirmé dans la plainte que c’était en 2022 qu’elle avait présenté un concept « spécifique » sur un « chat qui vole vers Mars » pour son livre pour enfants, intitulé « Dharma Kitty Goes to Mars ».

Alanna Zabel poursuit Lauren Sánchez pour avoir prétendument volé l’idée de son livre. Instagram/@aziamyoga

La professeure de yoga a affirmé avoir partagé avec Sánchez son concept de livre spécifique en 2022. Getty Images

Zabel affirme qu’elle a également contacté le fiancé de Sánchez, Jeff Bezos, pour « reverser les bénéfices des ventes du livre au Bezos Earth Fund et à la Bezos Academy ».

Bien que la professeure de yoga n’ait pas confirmé si elle avait déjà pris contact avec le fondateur d’Amazon, âgé de 60 ans, elle affirme que son assistante personnelle lui a dit : « M. Bezos a reçu son e-mail », la rassurant ainsi.

Zabel affirme dans la plainte qu’elle lui « faisait confiance avec la propriété intellectuelle et le concept » malgré le fait que Sánchez, 54 ans, lui aurait montré « des actes de jalousie continus et scandaleux » dans le passé.

« Les actions du défendeur constituent une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle car elles étaient extrêmes et scandaleuses, menées avec l’intention de nuire au plaignant, motivées par une jalousie personnelle et un désir personnel de se présenter publiquement comme « philanthrope et attentionné », soutient la yogi elle-même alors qu’elle a déposé sa plainte sans avocat.

« En un mot, le défendeur a toujours démontré son désir d’apparaître comme le plaignant, un professeur de yoga authentique, indépendant, libre d’esprit, travailleur et orienté vers le service public. »

Ce n’est pas la première fois que Zabel menace d’intenter une action en justice contre Sánchez, puisque l’instructeur a envoyé une lettre de cessation en mars lorsque la personnalité médiatique a annoncé pour la première fois son nouveau livre.

Le livre de Zabel devait s’intituler « Dharma Kitty va sur Mars ». Amazone

Zabel affirme que dans « La mouche qui vola dans l’espace », Sánchez a simplement remplacé un chat par une mouche comme personnage principal. Amazone

Dans les documents, Zabel accuse également Sánchez d’être « poussé par la jalousie personnelle ». Instagram/@aziamyoga

Sanchez écrit via Instagram à l’époque, « je n’arrive toujours pas à y croire !!! Je suis tellement excitée de partager avec vous la couverture de mon premier livre pour enfants, « La mouche qui a volé dans l’espace ».

« Je suis extrêmement reconnaissante car cette histoire représente une part de mon cœur. C’est une célébration des défis surmontés, de la joie d’apprendre et du rêve au-delà des étoiles. »

« La Mouche qui vola dans l’espace » est sorti officiellement le 10 septembre et Sánchez a affirmé lors de sa tournée de presse qu’elle avait un lien personnel profond avec l’intrigue du livre.

Zabel affirme qu’elle a également présenté son idée de livre à Jeff Bezos. laurenwsanchez/Instagram

La professeure de yoga a affirmé qu’elle avait proposé de donner une partie des bénéfices de son livre à certaines des organisations de Bezos. laurenwsanchez/Instagram

« J’ai toujours pensé que j’étais stupide », a déclaré la mondaine dit « Extra » Mardi, elle a raconté comment elle avait appris son diagnostic de dyslexie. Elle a ensuite raconté qu’un professeur lui avait dit un jour : « Tu n’es pas stupide, tu ne sais juste pas épeler. »

« Tout le monde disait que c’était un trouble de l’apprentissage, mais ce n’est pas le cas. C’est une différence d’apprentissage et c’est à cela que sert ce livre », explique Sánchez.

« C’est pour les enfants qui ne se sentent pas à leur place parce qu’ils n’apprennent pas de la même manière que les autres en classe, mais ils s’en sortiront bien. »

Dans sa plainte, Zabel affirme que Sánchez a apporté « des changements évidents au sujet de son article de relations publiques, en se concentrant sur la dyslexie, même s’il n’y a aucune mention de la dyslexie dans son livre ».

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Sánchez a sorti son nouveau livre pour enfants le 10 septembre. laurenwsanchez/Instagram

Elle a affirmé que son livre était lié à ses propres difficultés personnelles avec la dyslexie. laurenwsanchez/Instagram

Elle affirme que cette épreuve lui a causé une détresse émotionnelle importante, un préjudice émotionnel grave et a eu un impact sur ses objectifs personnels et professionnels, sa réputation et son bien-être.

La professeure de yoga réclame une compensation et une réparation « appropriées », mais n’a pas fourni de montant précis. Elle exige également un procès devant jury.

Les représentants de Sánchez n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

Zabel avait déjà fait la une des journaux lorsqu’elle s’était disputée avec son ancien client Adam Levine, affirmant publiquement que le leader de Maroon 5, 45 ans, « la traitait comme une ordure ». a comparé une situation qu’elle a eue avec un ancien colocataire aux meurtres de l’Université de l’Idaho en 2022.