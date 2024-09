Lauren Sánchez, la fiancée de Jeff Bezos, poursuivie en justice par un professeur de yoga

Le premier livre illustré de Lauren Sánchez, « La mouche qui vola dans l’espace », publié la semaine dernière, promet d’apprendre aux jeunes lecteurs à « viser les étoiles ».

Mais l’ancien professeur de yoga de l’ancienne élève de « Good Day LA » affirme que son ancien élève est davantage intéressé par l’appropriation de la propriété intellectuelle d’autrui.

Dans une plainte déposée mardi devant le tribunal supérieur du comté de Los Angeles, l’instructrice de yoga Alanna Zabel, auteur de sept livres pour enfants, a accusé Sánchez d’avoir détourné un concept de livre qu’elle avait créé il y a plus de dix ans et qu’elle avait partagé avec Sánchez en toute confidentialité.

Zabel affirme qu’il s’agit d’une arnaque flagrante, commise en représailles à sa démission de son poste de professeur de yoga auprès de Sánchez des années auparavant. Elle a démissionné à cause des « actes de jalousie continuels et scandaleux » de la personnalité médiatique, selon des documents judiciaires consultés par le Times.

La professeure de fitness poursuit Sánchez pour vol d’idées, vol de propriété intellectuelle et détresse émotionnelle intentionnellement infligée. Elle réclame des dommages et intérêts compensatoires et punitifs – non précisés, mais confirmés dans un document judiciaire distinct comme dépassant 35 000 $ – ainsi qu’une déclaration de Sánchez attribuant l’origine de son livre à Zabel. Elle a également demandé à Sánchez de payer ses frais juridiques.

« Cette expérience avec Lauren est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Elle n’est pas la première célébrité à critiquer mon travail ou à me faire accepter mes offres, mais elle est la dernière », a déclaré Zabel dans une déclaration au Times jeudi. « J’ai consacré ma vie à enseigner aux gens à vivre en accord avec eux-mêmes, à inspirer les enfants à vivre une vie honnête et pleine de compassion, et j’ai fait le travail personnel difficile de vivre en accord avec moi-même – en refusant les personnes séduisantes et les situations qui manquent d’intégrité. Je ne suis pas motivé par l’argent ou le statut ; je suis motivé par la vérité. »

Zabel a également déclaré qu’elle prévoyait de publier un nouveau titre dans les mois à venir qui détaillerait l’épreuve avec Sánchez « et d’autres histoires vraies tirées de mon expérience en tant que « professeur de yoga célèbre ». »

Sánchez n’a pas répondu au litige et n’a pas pu être contacté pour commenter jeudi.

Selon le dossier déposé mardi, Zabel a donné à Sánchez des cours particuliers de yoga de 2007 à 2010, période pendant laquelle les deux femmes ont discuté à plusieurs reprises de la co-écriture d’un livre pour enfants via la société de Zabel, AZ I AM Inc.

En 2022, « le plaignant a contacté directement le défendeur par e-mail, SMS et Instagram, partageant avec lui un concept de livre spécifique sur un chat qui vole vers Mars, rouvrant ainsi les discussions antérieures », indique la plainte. Zabel a également présenté l’idée à la fiancée de Sánchez, le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, en suggérant que les bénéfices du livre soient reversés au Bezos Earth Fund et à la Bezos Academy, un réseau d’écoles maternelles gratuites.

Zabel n’a reçu aucune réponse, à l’exception d’un message de l’assistant personnel de Bezos indiquant qu’il avait reçu son e-mail. Elle a donc poursuivi le projet de livre et publié en solo « Dharma Kitty Goes to Mars » plus tard dans l’année.

En janvier suivant, Sánchez a rendu public son propre projet, publiant son livre la semaine dernière malgré une ordonnance de cessation et d’abstention obtenue par Zabel en avril contre l’éditeur de Sánchez, le Collective Book Studio.

« L’appropriation par la défenderesse du concept du livre du plaignant et son mépris des droits de propriété intellectuelle du plaignant ont entraîné une détresse émotionnelle importante pour le plaignant », a déclaré la plainte déposée mardi. « La trahison et le vol ont causé au plaignant un grave préjudice émotionnel, affectant ses objectifs personnels et professionnels, sa réputation et son bien-être. »

Le dossier affirme également que le livre de Sánchez « contient plus de 60 % de contenu et d’histoire similaires au concept de livre que le plaignant avait partagé avec le défendeur », selon une « analyse comparative » des deux œuvres. Par exemple, les deux couvertures de livres présentent un « logo de fusée graphique sur la poitrine du personnage principal ». (Dans sa déclaration au Times, Zabel a partagé une comparaison côte à côte (des deux livres publiés sur le site Web AZ I AM.)

Outre les dommages émotionnels et financiers, Zabel a également déclaré dans sa plainte que Sánchez lui avait infligé un « préjudice professionnel » important. Faisant allusion à la visibilité accrue de l’ancienne journaliste de divertissement en raison de sa relation avec Bezos, Zabel a déclaré que les actions de Sánchez « reflètent un abus de son pouvoir et de sa renommée pour ignorer et exploiter un individu créatif moins connu ».

« En tirant parti de son statut public et de son influence, la défenderesse a pu s’approprier le travail du plaignant sans conséquence, exploitant la disparité dans leur statut professionnel », a-t-elle déclaré.

Dans le cadre d’une campagne promotionnelle, Sánchez a récemment organisé de nombreux dîners auxquels ont participé des célébrités telles que la famille Kardashian.