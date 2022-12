Lauren Sanchez fête son anniversaire avec Kim Kardashian et Kris Jenner – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Xavier Collin/Agence de presse Image/MEGA

Lauren Sanchez fait la fête comme une rock star… ou plus comme un Hollywood star… pour son grand 53e anniversaire qu’elle a célébré avec nul autre que le célèbre uber Kim Kardashian et sa maman Kris Jenner. La petite amie du milliardaire Jeff Bezos a été repérée à Malibu le jeudi 8 décembre en tant que personne d’honneur pour un déjeuner amusant avec ses copines. Portant une robe bleu marine, Lauren a coupé un gâteau avec la phrase “25e anniversaire le plus chaud” pour le shindig, comme on le voit sur les photos publiées sur son Instagram.

“J’ai réalisé de plus en plus au fil des années l’importance d’avoir de bonnes copines”, a écrit l’ancienne présentatrice de nouvelles à côté de l’album photo. « Cette année, j’ai pu célébrer avec de vieux amis et de nouveaux. Et c’est ce qui rend la vie si belle… vous ne savez jamais quelles personnes extraordinaires entreront dans votre vie chaque année. Cela signifie beaucoup pour moi que vous ayez tous pris le temps de vos vies bien remplies pour célébrer mon anniversaire – vous représentez tous le monde pour moi. ♥️”

Jusqu’à présent, ni Lauren ni Jeff n’ont commenté leurs copains à double rendez-vous, Kim et Pete Davidson, rompre plus tôt cette année. Non seulement les couples avaient-ils dîné ensemble dans le passé, mais Pete était même prêt à s’envoler sur la fusée de Jeff ! La SNL Funnyman devait rejoindre l’équipage à bord du New Shepard pour un voyage dans l’espace en mars, mais Blue Origin a annoncé que les plans avaient été annulés peu de temps après leur annonce. “Pete Davidson n’est plus en mesure de rejoindre l’équipage du NS-20 pour cette mission”, a tweeté Blue Origin le 17 mars. “Nous annoncerons le sixième membre d’équipage dans les prochains jours.”

Jeff et Lauren se fréquentent depuis près de quatre ans après avoir commencé une romance alors qu’ils étaient chacun mariés à d’autres personnes. En fait, leur relation a été dévoilée un jour après que Jeff et sa femme de plus de 25 ans et mère de ses 4 enfants, Mackenzie Scott ont annoncé qu’ils divorçaient. Bien que la nouvelle ait provoqué tout un scandale, Jeff a maintenu qu’il s’agissait d’une séparation à l’amiable et depuis lors, lui et Lauren sont devenus inséparables.

