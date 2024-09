Lauren Sanchez fait tourner les têtes dans un corset en dentelle tout en répondant aux critiques sur ses tenues

Lauren Sanchez était tout sourire en arrivant au Forbes Power Women’s Summit 2024, vêtue d’un ensemble entièrement blanc. L’ancienne journaliste a assisté à l’événement pour avoir une conversation avec la vice-présidente exécutive de Forbes, Moira Forbes, où elle a parlé de sa carrière professionnelle et a partagé ses réflexions sur les critiques en ligne qu’elle a reçues.

« Les gens aiment vous mettre dans une case et je ne rentre pas dans cette case. Je ne l’ai jamais fait. En tant que journaliste, en tant que pilote, en tant que mère et même en tant que fiancée », a-t-elle déclaré lors de l’événement. « Les gens veulent que je m’habille, que j’aie une certaine apparence ou que j’agisse d’une certaine manière. Mais je reste aussi authentique que possible. »

Lauren était élégante dans un tailleur blanc, avec un pantalon large et un blazer assorti. Elle a ajouté sa touche personnelle en portant un corset en dentelle blanche et a complété le look avec des plateformes blanc cassé.

© Groupe Grosby

Elle avait les cheveux coiffés en queue de cheval et arborait un maquillage glamour, notamment un rouge à lèvres brillant. Lauren portait des boucles d’oreilles en diamant et a posé pour des photos sur le tapis rouge avant de monter sur scène.

© Taylor Hill

Lauren a parlé de l’attention médiatique qu’elle a reçue récemment alors qu’elle était en vacances avec Jeff Bezos. « Ils adorent nous photographier lors d’événements sur le tapis rouge ou en vacances, mais cela ne représente qu’une toute petite partie de qui nous sommes. C’est facile de juger sur une photo, mais les gens ne me connaissent pas vraiment », a-t-elle déclaré.

« Jeff me pousse à me lancer et m’encourage à aller de l’avant et à faire ce que je veux », a poursuivi Lauren. « Et j’ai de la chance d’avoir un partenaire comme lui. Nous nous soutenons vraiment mutuellement. » Elle a également déclaré que recevoir de l’attention était parfois effrayant car elle n’a jamais recherché la célébrité.

© Steven Ferdman Lauren Sanchez s’exprime au Forbes Power Women’s Summit 2024

« Je ne souhaite la célébrité à personne, ce n’est pas ce que j’ai toujours voulu », a-t-elle déclaré. « Cela peut vous pousser à vous cacher, car c’est effrayant de vous mettre en avant et d’entendre des commentaires sur votre vie de la part de personnes qui ne vous connaissent pas. J’ai versé quelques larmes, croyez-moi. Mais ma sœur me dira toujours : « Lève-toi et va prendre une douche ». »