Lauren Sánchez affirme que son style « sexy » est inspiré de Jennifer Lopez

Lauren Sánchez aime un peu de dualité lorsqu’il s’agit de ses choix de mode.

Dans un épisode du 13 septembre de La vuela pilote d’hélicoptère et philanthrope — qui vient de sortir son premier livre pour enfants, La mouche qui a volé dans l’espace le 10 septembre — elle a parlé de ce qu’elle recherche dans une belle tenue.

« Vous êtes devenue une icône de la mode qui n’a pas peur d’être audacieuse, vous n’avez pas peur d’être sexy », a déclaré la co-animatrice Sunny Hostin. « Avez-vous toujours été à la mode, aimez-vous vous déguiser ou aimez-vous vraiment les pantalons de survêtement ? »

Sánchez, 54 ans, a déclaré son amour pour les survêtements : « Je rentre à la maison et je suis en survêtement toute la journée. J’adore ça. »

Lauren Sànchez et Jeff Bezos assistent au dîner d’État à la Maison Blanche le 10 avril 2024.

Tasos Katopodis/Getty



En même temps, elle considère que son style est « un peu sexy » et elle s’inspire de certaines des femmes les plus sexy et les plus en vogue d’Hollywood.

« J’admire vraiment les femmes comme Eva Longoria, Salma Hayek, Jennifer Lopez, Sofía Vergara — elles embrassent vraiment leur culture quand elles s’habillent et donc je pense que c’est juste en moi », a déclaré l’ancienne présentatrice.

Lauren Sànchez au dîner Caring For Women de la Fondation Kering.

Dimitrios Kambouris/Getty



Cet aspect du style de Sánchez transparaît toujours lorsqu’elle est en déplacement, qu’elle voyage à travers le monde avec des looks haut de gamme (elle a déjà été repérée dans un look Dolce & Gabbana à 6 000 $ dans un aéroport italien), qu’elle participe à des rendez-vous sur le tapis rouge avec son fiancé Jeff Bezos ou qu’elle soit assise au premier rang lors de défilés de mode pour de grands créateurs.

Plus récemment, elle est apparue au gala et au dîner Caring for Women de la Fondation Kering le 9 septembre dans une robe transparente à épaules dénudées signée Oscar de la Renta recouverte de dentelle de velours.

Bezos n’a pas foulé le tapis rouge, mais a été photographié avec Sánchez à l’intérieur de l’événement, co-organisé par leur amie proche Kim Kardashian et organisé à The Pool à New York

L’un des moments les plus mémorables de Sánchez s’est produit lorsqu’elle a assisté au dîner d’État de la Maison Blanche de 2024 dans une robe Rosario rouge audacieuse avec un corsage en dentelle ajusté.