Lauren Price veut un combat de retour au Pays de Galles alors qu’elle fait passer sa carrière professionnelle au niveau supérieur | Nouvelles de boxe

Lauren Price est à la recherche d’un combat de retour au Pays de Galles alors que la médaillée d’or olympique se prépare à faire passer sa carrière professionnelle au niveau supérieur en 2023.

Aux Jeux de Tokyo en 2021, l’équipe britannique était l’équipe de boxe olympique la plus titrée de Grande-Bretagne en 100 ans. Price du Pays de Galles a été l’une des stars de cette équipe, remportant la médaille d’or des poids moyens avec une séquence de performances exceptionnelles.

Elle est devenue professionnelle en 2022, remportant ses débuts à la Wembley Arena, puis arrêtant Timea Belik sur la sous-carte de Claressa Shields contre Savannah Marshall à l’O2 de Londres en octobre.

Image:

Lauren Price a jeté son dévolu sur une année 2023 chargée (Image: Lawrence Lustig)





Maintenant, Price veut retourner au Pays de Galles pour se battre en tant que professionnel.

“Ce serait génial. C’est le rêve d’amener les fans gallois derrière moi”, a déclaré Price. Sports du ciel. “Ce serait un rêve devenu réalité de boxer au Pays de Galles.

“On en parle”, a-t-elle ajouté. “Plus tôt je boxe au Pays de Galles et que je fais participer les fans, mieux c’est. J’ai eu beaucoup de soutien aux Jeux olympiques.

“Si je boxe au Pays de Galles, ils me soutiendront.”

La boxe n’est pas le seul sport où elle a représenté le Pays de Galles. Elle a également joué au football pour l’équipe internationale.

“J’ai joué au football, j’avais l’habitude de jouer pour Cardiff”, a-t-elle déclaré. “Boxer dans le stade là-bas, ce serait super un jour.”

La médaille d’or olympique de Price était d’autant plus impressionnante qu’elle l’a remportée chez les poids moyens, une division ou deux au-dessus de son poids naturel. Au cours des prochaines années, une fois qu’elle aura atteint la classe mondiale en tant que professionnelle, un super combat potentiel pourrait être organisé. Il serait difficile de résister à la boxe de Claressa Shields chez les super-welters.

« Tant qu’elle descend un peu alors ouais, pourquoi pas ? dit joyeusement Price. « Qui sait, cela pourrait même remplir la Principauté [stadium].”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La médaillée d’or olympique Lauren Price explique sa remarquable carrière dans le sport, notamment en tant que capitaine du Pays de Galles et en jouant pour Cardiff City



Price a l’intention que son prochain concours soit son dernier six rounds avant de passer à huit rounds. Avant fin 2023, elle souhaite disputer 10 manches, la distance du championnat.

Comme sa partenaire Karriss Artingstall, médaillée olympique de Tokyo et maintenant elle-même combattante professionnelle, Price veut boxer cinq fois au cours des 12 prochains mois.

“Nous sommes en six rounds, mais nous nous entraînons comme si c’était un combat en 10 rounds. Nous sommes tous les deux en excellente condition”, a déclaré Price. “Si j’obtiens cinq combats, à la fin de l’année, je serai plus que prêt à intensifier.

“Le jeu professionnel est différent, nous aimerions donc évoluer. Je veux être dans un 10 rounds mais j’écouterai Rob [McCracken, their trainer] et suivez ses conseils.

“En tant qu’amateur, nous ne sommes pas habitués aux foules et à des choses comme ça. C’est quelque chose auquel nous devons nous habituer aussi. Toutes les petites choses en tant que pro qui sont différentes des amateurs, ne pas porter de casque, devenir plus petits gants, avoir une foule là-bas.

“Quand le moment est venu, il [McCracken] peut nous orienter dans la bonne direction pour remporter les titres mondiaux. En cours de route, les deux prochains combats apprennent des combats pour nous mettre au bon endroit.”

Le prix évolue déjà. Seulement deux combats dans sa carrière professionnelle, elle avait l’air dangereuse la dernière fois lorsqu’elle a forcé un arrêt contre Belik en quatre rounds.

“J’ai donné beaucoup de poids en tant qu’amateur parce que je boxais à 75 kg, alors maintenant je boxe des gens du même poids que moi. C’est donc un peu différent et il faut beaucoup de temps pour s’y habituer, mais je continue Je veux évidemment garder ma vitesse et mes mouvements parce que c’est ce que je veux », a déclaré Price.

“Mais dans le jeu professionnel, je veux aussi pouvoir décrocher de gros coups, vraiment un polyvalent. Lors du premier combat, j’ai boxé assez techniquement et lors de mon dernier combat, je voulais juste la sortir de là.”

Image:

Lauren Price a hâte de boxer au Pays de Galles avec ses supporters locaux qui la soutiennent





Participer à ce grand spectacle féminin à l’O2 était un point culminant évident de 2022. Mais il y avait aussi un autre type de point culminant pour elle l’année dernière lorsque le roi Charles a présenté Price avec son MBE.

“Moi-même, Karriss, ma grand-mère et ma tante sommes tous montés au château”, a-t-elle déclaré. “C’était génial de vivre ça et d’avoir ma famille avec moi.

“Il m’a juste parlé de mon sport et je lui ai parlé de jouer au football pour le Pays de Galles et de gagner des sélections et évidemment d’aller aux Jeux olympiques. Nous avons eu une petite conversation pendant cinq minutes.”

Pour 2023, c’est maintenant le retour au travail acharné de l’entraînement et de la boxe. “En regardant de manière réaliste, j’aimerais avoir un six rounds de plus, puis passer à huit et éventuellement avoir un 10 rounds à la fin de l’année”, a déclaré Price. “Juste pour sortir autant que possible, cinq fois… Je ne veux pas vraiment avoir de temps libre.

“Cette année, nous allons avoir une année chargée.”