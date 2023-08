Lauren Price veut défier Natasha Jonas pour le titre mondial IBF cette année : « Je me soutiens ! » | Nouvelles de boxe

Si vous pouvez remporter une médaille d’or olympique, vous n’avez peur de personne. Lauren Price vise un affrontement pour le titre mondial 100 % britannique avec Natasha Jonas.

Le médaillé d’or olympique gallois souhaite également ce combat le plus tôt possible. Elle aimerait défier le champion IBF des poids welters Jonas plus tard en 2023.

« J’adorerais boxer Natasha Jonas avant la fin de l’année. Je pense que c’est un grand combat pour moi, un grand combat pour elle et pour la Grande-Bretagne, donc pour moi, j’aimerais ce combat », a déclaré Price. Sports aériens.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lauren Price dit que c’est un honneur de remporter le tout premier titre britannique féminin, après avoir battu Kirstie Bavington à Birmingham



Jonas a déjà prévenu que la montée en puissance à son niveau est considérable. Price l’a également reconnu.

« En regardant les gens que j’ai boxés, de Kirstie Bavington à Tash, il y a un pas en avant, il y a un saut. Je ne le nie pas. Je me sens pour moi-même, je suis plus que capable de me battre à « Ce niveau mondial en ce moment. Les niveaux de Tasha sont supérieurs à Kirstie Bavington, je n’enlève rien à Kirstie », a-t-elle déclaré.

« [Jonas] j’y suis allé, je l’ai fait. Mais je crois en moi et je crois que je suis capable de battre Tasha. Sinon, je ne le publierais pas en disant que je veux la combattre.

« C’est un grand combat pour elle, un grand combat pour moi et un grand combat pour les fans. »

Price est convaincue qu’en tant que championne olympique, elle y a droit.

« Pour arriver à ce sommet du sport, je pense que parfois les gens en dehors de la boxe ou quoi que ce soit ne comprennent pas à quel point il est difficile d’y parvenir et ce qu’il faut traverser », a déclaré Price.

« Différents styles, tout l’apprentissage au fil des années – c’est une expérience et évidemment je les emmène maintenant chez les pros. J’ai tout cela dans mon casier derrière moi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la médaillée d’or olympique Lauren Price contre Naomi Mannes à Paris



« J’ai rencontré tous les styles possibles et le résultat a toujours été que, dans ces combats, tant que j’utilise mes compétences et ma vitesse, j’étais confiante », a-t-elle poursuivi.

« Maintenant, j’ai ça dans le casier, c’est pour ça que je suis bon, je ne vais pas l’enlever mais évidemment, si je peux ajouter à mon jeu, si je dois me battre, ayez un je déchire à l’intérieur, puis je travaille sur ma défense et je reviens.

Elle s’adapte. « Je sais que cela n’arrivera pas du jour au lendemain car pendant si longtemps je boxais à 75 kg et je n’avais pas d’autre choix que de frapper et de bouger parce que je boxais contre des géants. Alors que maintenant je boxe à mon poids naturel. Je suis excité. Je peux voir des améliorations dans la salle de sport, dans mes séances de sparring, en écoutant Rob [McCracken, her trainer] aussi », a déclaré Price.

« Je dois juste commencer à le montrer et continuer à jouer. »

Lors du combat le plus récent de Price, elle a disputé 10 rounds pour la première fois et a remporté le premier championnat féminin britannique avec style. « J’ai évidemment assez bien boxé. J’étais assez à l’aise là-dedans, ma forme physique et c’était bien », a-t-elle noté.

Price a subi un deuil dans sa famille et boxera ensuite dans un concours de mise au point de huit rounds sur la sous-carte Liam Smith contre Chris Eubank Jr samedi.

« Sortez, restez dehors, restez occupé, alors j’espère qu’un combat plus important se poursuivra en novembre ou décembre avant la fin de l’année », a-t-elle expliqué.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lauren Price dit qu’il y a encore des choses à travailler après une victoire convaincante contre Naomi Mannes



« Je voulais en avoir deux autres avant la fin de l’année au moins. C’était logique de m’inscrire sur cette carte, puis de revenir en novembre ou décembre dans un combat plus important, peut-être même un combat pour le titre. »

La division des poids welters est un endroit passionnant. Jonas de Liverpool détient le titre IBF. Sandy Ryan de Derby est la liste des titres WBO et elle affrontera également Jessica McCaskill dans le cadre d’une unification pour les titres WBA et WBC. L’Américaine Mikaela Mayer, qui boxe également avec la carte Smith-Eubank Jr, passera elle-même dans la catégorie de poids.

Il existe d’énormes combats potentiels pour Price. « C’est ce que je veux », dit-elle. « Si [Mayer] combat Jonas ensuite et j’ai le vainqueur ou vice versa ou autre

« Je suis juste excité d’avancer. Ces combats m’excitent. C’est génial pour les fans.

« Je crois en moi et je me soutiendrai toujours. Je n’enlève rien à Sandy, Tash, ni aux filles, je les respecte à 100 pour cent et ce qu’elles ont fait pour le sport est incroyable.

« Mais si je les rencontrais, alors je croirais en moi.

« Je me soutiens. »

