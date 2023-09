Lauren Price sur Natasha Jonas, Mikaela Mayer et pourquoi elle est « La Chanceuse » après avoir été sauvée à l’âge de trois jours | Nouvelles de boxe

Lauren Price a été sauvée. Dès qu’elle n’avait que trois jours, ses grands-parents l’ont recueillie et ont pris soin d’elle eux-mêmes. Elle sait qu’ils ont changé le cours de sa vie.

Price a été une sportive au succès surnaturel. Championne du monde de kickboxeur dans sa jeunesse, elle a joué au football pour Cardiff et le Pays de Galles. Elle était un talent repéré par le programme de taekwondo britannique avant de rejoindre les programmes de boxe gallois, puis olympiques britanniques.

En tant que boxeuse amateur, elle a remporté tout ce qui était possible : des médailles d’or du Commonwealth, européennes, mondiales et bien sûr olympiques. En tant que combattante professionnelle, elle progresse rapidement. Elle a déjà remporté le tout premier championnat professionnel féminin britannique et est en passe de remporter un titre mondial l’année prochaine.

Lauren Price a fait preuve de domination pour vaincre Kirstie Bavington et devenir la première championne britannique professionnelle de boxe féminine.



Toutes ces réalisations, y compris l’obtention d’un MBE par le roi Charles, sont le résultat d’innombrables heures et année après année d’un travail exténuant et éprouvant. Ce n’est pas une tâche facile. Rares sont ceux qui, dans le sport, ont des réalisations comparables.

Mais aussi difficile que cela ait été, Price sait que sans ses grands-parents, sa vie aurait été bien plus difficile.

« Je pense simplement à quelle chance j’ai eu d’être sauvée de cette façon », a-t-elle déclaré. Sports aériens.

Son frère aîné, décédé tragiquement peu avant le dernier concours de boxe de Price, menait une vie qui aurait pu être la sienne.

Il n’avait que 38 ans lorsqu’il est décédé. « Il a eu des ennuis à l’âge de 21 ans, est allé en prison, puis il n’en est jamais ressorti parce que pour lui, la vie en prison était mieux que d’être à la maison. Alors il est entré dans une institution », a-t-elle déclaré.

Il est décédé à peine plus de quinze jours avant son départ. « Il venait vivre avec ma sœur et il a changé sa vie et il était fondamentalement une personne complètement différente », a déclaré Price.

Lauren Price rattrape Lolita Muzeya lors de son dernier combat (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





« Les gens qui s’occupaient de lui m’ont envoyé un message disant simplement ‘en te voyant changer sa vie, tu lui as inspiré qu’il y avait de meilleures choses là-bas’.

« Ma sœur, elle était très proche de lui en grandissant », a-t-elle expliqué. « Il venait vivre avec elle, il a changé sa vie. Tous ceux à qui vous avez parlé disent que c’était un garçon adorable. »

Lors de son combat le plus récent, Price a boxé avec le surnom de « The Lucky One » inscrit sur son kit. C’est un hommage à sa famille et à ce que ses grands-parents ont fait pour elle.

C’est lors des funérailles de son frère qu’elle a décidé de se donner ce surnom de combattante.

« J’ai eu de la chance », réalisa-t-elle. « J’ai vraiment été sauvé. »

« J’étais le plus jeune, donc pour moi, je vivais avec ma grand-mère et mon grand-père depuis l’âge de trois jours. Pour moi, je considère les choses comme si j’avais eu une évasion chanceuse. Donc j’ai eu de la chance parce que c’est moi qui ai été sauvé alors qu’eux ne l’ont pas fait. « Je n’ai pas une belle vie », a déclaré Price.

« Ce sont deux personnes extraordinaires qui m’ont pris en charge à l’âge de trois jours, m’ont donné une vie et m’ont toujours dit de croire en mes rêves, ont dépensé des milliers de dollars au fil des ans pour que je fasse du kickboxing et joue au football.

« Mon rêve était d’aller aux Jeux olympiques. Ils m’ont toujours soutenu. C’est comme ça que je vois les choses, sans eux, je ne serais pas dans cette position et je n’aurais rien accompli. Malheureusement, mon grand-père n’est plus là. , ma grand-mère évidemment, elle la soutient toujours. C’était quelque chose qui me tenait à cœur.

Price avec son partenaire et compatriote médaillé olympique, Karriss Artingstall





« J’ai l’impression que c’est une grande partie de moi, pour ce que j’ai accompli aux Jeux olympiques, comment j’y suis arrivé et même maintenant, même d’une petite fille qui regardait Kelly Holmes à la télé, assise dans le salon avec eux, qui m’a inspiré, » elle a continué.

« Ma grand-mère me disait toujours d’atteindre la lune, si je n’y parviens pas, j’atterrirai sur les étoiles et elle m’a toujours encouragé.

« Je pensais juste que, surtout avec le décès de mon frère et la vie qu’il avait, c’était juste une situation folle et un chagrin que je regarde et je pense juste à quel point j’ai eu de la chance. »

Ayant subi ce deuil, Price a toujours boxé sur le projet de loi Liam Smith contre Chris Eubank Jr à Manchester au début de ce mois.

Non seulement les poids welters ont concouru, mais elle a affronté Lolita Muzeya, qui a présenté une fiche de 18-1 et était une ancienne challenger pour le titre mondial chez les poids moyens.

« Je pense que beaucoup de gens n’auraient pas accepté le combat. Les gens ont boxé contre une opposition sur papier inférieure à celle-là pour les titres mondiaux. Je savais qu’elle était un peu une poignée », a déclaré Price. « Je boxerai n’importe qui. »

Price a blessé Bavington lors de son combat pour le titre britannique, décrochant un gauche punitif ici





Price a surclassé Muzeya et, après avoir secoué son adversaire, a pris une décision technique pour gagner une fois que Muzeya a réussi un mauvais cut.

« Elle était grande », a déclaré Price. « Elle tirait sur moi. Elle essayait de se connecter avec sa main arrière. Je savais qu’à chaque fois qu’elle la lançait, elle tombait. Je sais que l’arbitre l’avait prévenue à deux reprises au sujet de sa tête. »

Elle avait blessé Muzeya avant l’arrêt du combat. « Alors qu’elle se penchait, je l’ai contrée », a déclaré Price. « Je l’ai frappée avec un crochet un-deux et j’ai pu la voir couler et reculer. »

Ce combat n’est qu’un marqueur de l’ambition du champion olympique. Elle aimerait se battre pour un titre mondial bientôt, de préférence avant la fin de l’année.

Une autre Britannique, Natasha Jonas, double championne du monde des poids de Liverpool, détient le titre IBF à 147 livres. C’est ce que Price cible.

Lauren Price a interpellé Natasha Jonas après sa victoire sur Lolita Muzeya mais la championne du monde des deux poids n'était pas convaincue



« J’aimerais ce combat. Je crois que je suis à mon apogée maintenant et je suis dans la fleur de l’âge. J’ai l’impression que je gagnerais ce combat. Je me soutiendrais », a-t-elle déclaré. « Je respecte Tash, mais évidemment, il arrive un moment où quelqu’un remporte un titre mondial et c’est pour cela que je suis dans le jeu. »

Il existe d’autres rivaux potentiels. L’Américaine Mikaela Mayer passe au poids welter et vise également Jonas.

« Je pense que c’est un combat 50-50, c’est intéressant. Regarder Mayer [against Silvia Bortot], elle a évidemment une cadence de travail élevée, une bonne sélection de coups de poing. Mais ensuite Tasha, elle a un bon revers, elle finit sur son crochet, un peu plus fort aussi je pense. C’est un combat intéressant.

Prix ​​avec le titre britannique





» Honnêtement, je ne sais pas [who wins]. Mayer n’a pas combattu à 147 livres. C’est la question. Peut-elle apporter sa puissance, sa force jusqu’à ce poids, Tasha étant évidemment aussi une gaucheuse forte, donc je pense que c’est un très bon combat.

« Je voudrais évidemment que Tasha gagne mais je pense que c’est aussi un très bon combat. »

Price est cependant convaincue que, tôt ou tard, son opportunité se présentera également. « Quand je me suis retourné [professional] mon objectif et évidemment mon rêve est de remporter des titres mondiaux », a-t-elle déclaré.

« Celui qui détient ces ceintures à ce moment-là, je vais vouloir me battre et c’est comme ça.

« Tant que je gagne sur le ring et que j’ai l’air bien, ces combats vont avoir lieu. »