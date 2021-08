Lauren Price se battra pour une médaille d’or olympique après avoir remporté la demi-finale des poids moyens | Nouvelles de boxe

Lauren Price est la quatrième boxeuse de l’équipe GB à atteindre la finale olympique à Tokyo 2020 après avoir combattu avec acharnement jusqu’en demi-finale vendredi matin.

Le poids moyen gallois a battu Nouchka Fontijn des Pays-Bas par décision partagée pour se qualifier pour la lutte pour la médaille d’or.

Elle affrontera ensuite la Chinoise Li Qian dimanche pour le prix ultime.

Lauren Price a remporté une décision partagée en demi-finale



Les boxeurs de l’équipe GB remporteront un record de six médailles depuis Tokyo.

Pat McCormack et Ben Whittaker ont remporté l’argent, Frazer Clarke et Karriss Artingstall ont remporté le bronze.

Galal Yafai, et maintenant Price, sont garantis au moins en argent et sont prêts à se battre pour les médailles d’or.

« Chaque combat devient plus difficile et cela ne devient pas plus difficile que cela aujourd’hui », a déclaré Price. « Nous sommes n°1 et n°2 au monde, nous nous sommes rencontrés tellement de fois.

Athlète multisports Price donnant au GB une chance de gloire



« Ce n’est pas nouveau pour moi d’aller en finale. J’ai déjà été ici, au Pays de Galles, aux Européens, ce n’est pas nouveau pour moi. C’est le rêve de tout le monde d’arriver à cette finale olympique et je ferai de mon mieux pour ramener cette médaille d’or. «

Price, la tête de série n ° 1 de sa division, est également quadruple championne du monde de kickboxing et a remporté 52 sélections pour le Pays de Galles en tant que footballeur.

En tant que boxeuse, elle a remporté des médailles d’or aux Championnats du monde, aux Jeux européens et aux Jeux du Commonwealth et pourrait désormais compléter un ensemble remarquable si elle remporte les Jeux olympiques.