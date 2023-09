Lauren Price : « Lolita Muzeya va swinguer, elle va essayer de m’assommer ! » | Nouvelles de boxe

Lauren Price a vu beaucoup de choses en boxe. En tant qu’amatrice, elle a remporté les championnats du monde en Russie, les championnats d’Europe en Biélorussie, sans oublier les Jeux olympiques au Japon. Elle a vu assez près tous les styles d’adversaires.

Mais elle n’est pas habituée à ce que l’opposition lui fasse face et menace de KO.

Price n’a pas très bien compris les plaisanteries de Lolita Muzeya au début lorsqu’ils se sont affrontés avant leur combat de ce soir à l’AO Arena de Manchester. Lorsqu’elle réalisa ce qui se passait, Price ne put s’empêcher de rire.

« Au début, je ne savais pas de quoi elle parlait. Je suis tellement décontracté », a déclaré Price. Sports aériens. « Je ne suis pas du genre à dénigrer et ce genre de choses. C’est comme ça.

« Ce n’est pas vraiment quelque chose auquel je prête attention. »

Price sait cependant que son adversaire s’en prendra à elle avec de mauvaises intentions lors du concours. Muzeya est un ancien challenger pour le titre mondial qui n’a perdu que contre Savannah Marshall chez les poids moyens. Elle est une welter naturelle, comme Price, et a une fiche de 18-1.

« Je sais que dès le premier tour, elle va venir, elle va se balancer, elle va essayer de m’arracher la tête, de m’assommer », a déclaré Price.

« Mais pour moi, je dois juste écouter Rob [McCracken, her trainer], défendre, utiliser mes pieds, utiliser mes pions et la détruire tour par tour. Évidemment, je crois en mes capacités de boxeur. C’est juste un autre adversaire pour moi. Je veux juste entrer et que le travail soit fait.

« En regardant son record également, elle a progressé. Vous regardez, Savannah était en tête d’affiche contre ses deux combats. Pour moi, je crois juste en moi. Je sais de quoi je suis capable. Je pense que les deux premiers rounds, elle va venir essayer puis s’y installer.

« Tant que je garde mon calme et mon sang-froid, tout ira bien. Je dois juste m’en tenir à mon plan de match. »

Le prix est ambitieux. La championne du monde IBF des poids welters Natasha Jonas est dans sa ligne de mire, tout comme la très médiatisée Américaine Mikaela Mayer.

« J’adorerais le combat contre Natasha Jonas », a déclaré la championne olympique. « Mon nom a été mentionné [Mayer]. Je ne pense pas qu’elle veuille [the fight].

« Je n’ai pas de titre donc je peux voir pourquoi elle choisit Tash, elle a une ceinture. Mais voyons ce qui se passe.

« Je crois en moi et je crois que je peux être au sommet en me battant pour les titres mondiaux. »

