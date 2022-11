Lauren Price contre Claressa Shields pourrait-il être le premier combat de stade britannique en boxe féminine? “Nous nous attendons à ce que Price devienne un nom familier” | Nouvelles de boxe

Après que Claressa Shields contre Savannah Marshall ait rempli l’O2 Arena et attiré deux millions de téléspectateurs, la prochaine frontière à franchir pour la boxe féminine est de se battre dans un stade.

Katie Taylor a déjà dit que l’un de ses rêves était de boxer à Croke Park en Irlande. Cela soulève la question de savoir quel sera le premier combat de boxe féminine à faire la une dans un stade britannique.

La médaillée d’or olympique Lauren Price n’en est qu’à deux combats dans sa carrière professionnelle. Mais son succès en tant que boxeuse amateur suggère qu’elle a les dons, éventuellement, pour rivaliser avec Shields.

La championne des poids légers Katie Taylor pense que la carte historique entièrement féminine de Claressa Shields contre Savannah Marshall représente un moment décisif pour le sport de la boxe



Price a remporté toutes les médailles majeures dans les rangs amateurs, remportant l’or aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux européens et aux championnats du monde, ainsi que la vedette à Tokyo lorsqu’elle a triomphé aux Jeux olympiques l’an dernier.

Elle était une signature majeure pour BOXXER, qui a mis en scène Shields-Marshall, et le promoteur Ben Shalom a l’intention de renforcer considérablement le profil de Price au cours des deux prochaines années.

Price est un poids welter, mais a remporté l’or olympique chez les poids moyens afin qu’elle puisse performer dans les divisions supérieures. Shields, maintenant le champion incontesté des poids moyens, a déjà remporté des titres au super-welter, il y a donc un poids naturel pour un futur combat à mener.

Lauren Price dit qu’elle a attrapé son adversaire avec de gros coups après avoir obtenu un arrêt au quatrième tour contre Timea Belik



Price étant originaire du Pays de Galles, le stade de la Principauté avec son toit rétractable est également un lieu idéal pour la boxe à grande échelle.

Ce genre d’événement prendrait des années à se préparer, à mesure que Price progresse en tant que combattant et que l’intérêt pour un tel match se construit. Mais c’est un objectif à long terme.

“Lauren commence mais elle a potentiellement les suivants et la loyauté du soutien gallois, le fait qu’elle est une MBE. Elle est décorée de la même manière que Claressa et elle considérera Claressa comme quelqu’un qui montre à quel point vous pouvez avoir du succès dans la boxe féminine. “, a déclaré Shalom Sports du ciel.

La médaillée d’or de Tokyo, Lauren Price, remporte la victoire lors de ses débuts professionnels contre Valgerdur Gudstensdottir à la Wembley Arena



“Aussi [Shields won two Olympic] médailles d’or, titres mondiaux enchaînés, multiples unifications. Lauren Price regarde Claressa Shields et pense qu’elle peut réaliser ce que Claressa a et finalement Lauren est une autre qui peut se battre confortablement à différents poids comme nous l’avons vu aux Jeux olympiques et comme nous l’avons vu maintenant.

“Alors oui, elle regardera Claressa Shields. Claressa Shields n’a que 27 ans et elle va donc être là pendant de nombreuses années. Lauren, nous espérons devenir un nom familier dans 12, 18 mois au Royaume-Uni sur Sky et ce sera un super super combat une fois que Lauren sera prête.”