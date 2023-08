Lauren London rend hommage à Nipsey Hussle pour son 38e anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Laurent Londres38 ans, a partagé un hommage à Nipsey Hussle le mardi 15 août, qui aurait marqué le 38e anniversaire du défunt rappeur. Lauren a publié une photo sur Instagram de Nipsey avec un message sincère en souvenir de son défunt petit ami, qui a été tué par balle en mars 2019 à l’âge de 33 ans. « Honorer le jour où vous avez béni la Terre de votre présence. Toujours plus. Je t’aime », a écrit Lauren dans son hommage à Nipsey. D’autres célébrités comme Taraji P. Henson et Yara Shahidi a montré son soutien à Lauren sous son message, en commentant des emojis au cœur bleu.

Nipsey a tragiquement perdu la vie il y a plus de quatre ans, le 31 mars 2019, lorsqu’il a été abattu sur le parking de son magasin à Los Angeles. Son assassin, Eric Titulairea été condamné à soixante ans de prison en février 2023. Au cours du procès, le procureur adjoint John McKinney aurait partagé avec le jury qu’Eric a dit au rappeur, « Vous avez terminé. » De manière obsédante, Nipsey a répondu: « Tu m’as eu. » Ils avaient été dans une dispute volatile menant au meurtre.

Dans les années qui ont suivi sa mort tragique, Lauren a régulièrement partagé des hommages à Nipsey à diverses occasions, y compris des anniversaires et l’anniversaire de sa mort. Nipsey était le père du fils de Lauren Kross Asghedom, qui n’avait que deux ans lorsque son père a été tragiquement abattu. Nipsey a également eu une fille, Emani Asghedom, avec ex Tanisha Foster.

Lauren a été ouverte sur la façon dont elle lutte toujours contre le chagrin depuis la mort de Nipsey. Lorsqu’elle est apparue sur le DES PERSONNES chaque jour podcast pour promouvoir sa comédie romantique Netflix, Vous les gensen janvier 2023, l’actrice a déclaré qu’elle était « toujours un travail en cours », et a expliqué que le chagrin ne s’en va jamais, même si elle semble heureuse à l’extérieur.

« Je ne veux pas donner l’impression que je suis en paix et que je marche sur un nuage », a-t-elle déclaré. «Je dois me réveiller avec cette intention tous les jours parce qu’il y a des jours où je ne veux pas et je suis comme en colère à ce sujet. Et c’est ce qu’est la guérison. C’est de haut en bas, d’un côté à l’autre, partout. Et à chaque nouveau niveau, il y a quelque chose d’autre.

« Et j’aimerais qu’il soit ici, donc c’est vraiment un choix », a également déclaré Lauren à propos de Nipsey. « Et donc je fais un choix tous les jours, mais je ne veux pas donner cette perception que, vous savez, ‘Oh, tout est fleuri…’ Mais je pense que si vous faites le choix et que vous êtes intentionnel avec comment vous aimeriez vous montrer dans la vie, cela pourrait être plus doux que dur.