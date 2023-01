Lauren London partage l’histoire hilarante de sa rencontre avec Jonah Hill

Lauren London passe par le Spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon & partage une histoire hilarante de rencontre avec Jonah Hill, co-animateur de “You People”, pour la première fois.

L’actrice Lauren London devrait jouer le rôle d’un amoureux face à Jonah Hill dans le film Netflix Vous les gens. Le couple se croisera par hasard dans une confusion avec Uber avant de devenir amoureux malgré des parcours très différents. Lauren est passée par le Spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon et parlé du film.

Pendant l’émission, Lauren London a raconté une histoire amusante d’aller rencontrer Jonah Hill avant le début du tournage. Elle a expliqué qu’elle avait conduit pour rencontrer sa future co-star et que quelqu’un bloquait l’entrée du parking avec voiturier avec sa camionnette.

“Et il sort, comme, ‘Je pense que je suis censé te rencontrer aujourd’hui.’ Et je me dis, ‘oh, tu l’es. Comment vas-tu’?”

«Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, nous nous sommes rencontrés, comme – je pense que nous avons eu une réunion comme quelques semaines avant de tourner. Et il avait cette grosse camionnette garée dans le voiturier et j’essayais d’entrer, je me disais, ‘qui bloque?’

Lorsque Jimmy Fallon a demandé si le réalisateur Kenya Barris devait “supplier” qu’elle rejoigne le casting, elle a répondu en expliquant que ce n’était pas le cas, mais qu’il y avait des inquiétudes concernant le rôle.

« Il n’a pas eu à me supplier. Mais je n’étais pas sûr que cela corresponde à ce que j’allais, côté travail.

“Je voulais juste m’assurer que, oui, l’histoire avait – c’était un scénario brillant et c’était extrêmement drôle. Mais que l’histoire avait – il y avait plus à dire que juste la comédie et je voulais m’assurer que l’âme était là-dedans. Et c’étaient donc mes préoccupations.