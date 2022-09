Le mardi 13 septembre, Puma a fait son retour à la Fashion Week de New York pour la première fois en cinq ans.

Le tout nouveau spectacle de Puma, baptisé “Futrograde”, a présenté des apparitions de top models, dont Winnie Harlow, qui a défilé avec des athlètes légendaires comme le sprinteur olympique Usain Bolt.

Alors que le dernier défilé de la marque de streetwear il y a cinq ans était centré sur Rihanna, leur collaboratrice vedette à l’époque, Puma a emprunté une voie différente cette fois-ci, mettant en vedette un éventail beaucoup plus large de talents à l’approche de ses 75 ans l’année prochaine.

Selon des rapports de Nouvelles de la chaussurele spectacle expérientiel – qui s’est tenu au centre-ville de Cipriani – présentait un format de piste traditionnel et des éléments expérientiels, avec des danseurs théâtraux présentant les nouveaux 3-D Nitro NFRNO et Nitro Fastroid baskets. Les chaussures sont la vedette de la toute première incursion de Puma dans le métaverse avec “Black Station”, qui présente NFTS avec les baskets physiques en édition limitée.

Tout au long du salon, Puma a mis en lumière les collaborations d’un large éventail de partenaires : l’icône du style Harlem Dapper Dan, Palomo, la marque espagnole asexuée, le club de football populaire AC Milan et la marque parisienne en plein essor Koché ont tous eu leur temps sous les projecteurs, tous montrant les différentes facettes de la marque.

Les stars n’étaient pas seulement sur la piste non plus. Une tonne de célébrités se sont présentées pour s’asseoir dans le public et voir ce que Puma a à offrir, y compris Lauren London et son fils, Kameron Carter, Ari Lennox, Deborah Cox, Jodie Woods, Alabama Barker, et plus encore.

