Lauren London a été surprise qu’elle et Jonah Hill s’entendent si bien

Lauren London et Jonah Hill pourraient jouer une paire improbable dans Vous les gens– mais leur connexion dans la vie réelle est tout aussi surprenante que celle à l’écran.

Dans une nouvelle interview avec Bazar de Harper, London admet qu’elle avait des appréhensions lorsqu’elle a été approchée pour la première fois à propos du film, se demandant: “Pourquoi ces deux personnes s’apprécieraient-elles vraiment?”

“Ils viennent de deux mondes totalement différents, et si vous les voyez, vous ne penseriez jamais qu’ils se rencontreraient ou sortiraient, quoi qu’il en soit”, a-t-elle déclaré à la publication. “C’était une conversation sur la connexion authentique avec les gens et sur la connexion de l’âme.”

Interrogé sur la connexion que la paire a à l’écran, Londres a crédité les personnages ayant des intérêts communs, malgré des antécédents qui n’étaient pas si similaires. Dans la même veine, la mère de deux enfants a également admis qu’elle était surprise de s’entendre si bien avec Jonah Hill dans la vraie vie.

« Je suis une femme noire ; c’est un homme blanc », a-t-elle dit, poursuivant en expliquant ce qui a fini par les réunir. “Nous avons en fait beaucoup en commun dans nos vies – certaines de nos expériences et certaines des façons dont nous voyons la vie et certaines des façons dont nous avons pris la vie. Et aussi, grandir à Los Angeles, bien que nous ayons grandi dans différents domaines… Nous sommes tous les deux des enfants de Los Angeles de la même époque.

Comme Londres l’a dit précédemment PERSONNES, le père de London est en fait juif, ce qui est un énorme point de discorde dans le film. Pourtant, elle a grandi avec sa mère, de sorte qu’une partie de son héritage n’a pas beaucoup influencé sa vie.

“Mon père est juif, ma mère est noire”, a déclaré London à DES PERSONNES chaque jour animatrice de podcast Janine Rubenstein. “Je viens de grandir avec ma mère dans ma maison. Je n’ai pas grandi avec mon père vivant avec nous. Mes parents ont divorcé quand j’étais très jeune. J’avais trois ans, donc mon expérience est celle de ma mère, parce que je viens de grandir avec une mère noire célibataire.