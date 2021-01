Tout le monde, écoutez. Nick Carter et Lauren Kitt Carter avoir des nouvelles intéressantes: Backstreet Boys la star et l’actrice attendent.

Le chanteur a annoncé la nouvelle en postant un sonogramme sur Instagram le mercredi 13 janvier. «Parfois, la vie vous bénit avec de petites surprises», écrit-il. « # 2021 # babynumber3 #fatherhood #happyhome. »

Nick, 40 ans, et Lauren, 37 ans, sont déjà parents d’un fils de 4 ans Odin et fille de 15 mois Saoirse. La bonne nouvelle survient deux ans après que Nick ait partagé que Lauren avait fait une fausse couche. Et lors d’un entretien avec Personnes, Lauren a déclaré qu’elle avait en fait subi «de multiples fausses couches».

« Ma dernière, celle avant Saoirse était une défaite au deuxième trimestre, ce qui est plus, juste plus traumatisant et il y a beaucoup de choses à faire », a-t-elle déclaré au magazine. » Chrissy Teigen a traversé. Quand elle a sorti son histoire, nous étions si heureux parce que nous nous sommes dit: « Wow, d’autres personnes sont ouvertes et partagent leurs histoires et ce n’est pas si tabou. » Les gens passent par là et j’étais en fait très reconnaissant qu’ils aient partagé autant qu’ils l’ont fait et aussi en profondeur qu’ils l’ont fait, parce que je veux dire, personne n’en parle. «