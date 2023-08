Lauren James s’excuse pour une horrible faute contre le Nigeria lors de la rencontre de la FIFA WWC

Lauren James a été dans l’œil d’une tempête après avoir été expulsée lors de la victoire à élimination directe de l’Angleterre sur le Nigeria lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. Les Lionnes ont renversé le Nigeria en huitièmes de finale, remportant la séance de tirs au but 4-2. À la 87e minute du match, l’attaquante anglaise est entrée en collision avec Michelle Alozie, faisant tomber les deux joueuses. Après s’être remise du défi, Lauren a été aperçue en train de marcher sur le dos de la Nigériane, ce qui a entraîné son renvoi. L’incident a suscité des critiques de toutes parts. Lauren pourrait potentiellement manquer le reste du tournoi en guise de punition.

Alozie a tweeté, « abeg, repos. nous jouons sur la scène mondiale. ce jeu est un jeu de passion, d’émotions insurmontables et de moments. tout mon respect pour Lauren James. »

James a posté un tweet qui disait: « Tout mon amour et mon respect pour vous. Je suis désolé pour ce qui s’est passé. De plus, pour nos fans anglais et mes coéquipiers, jouer avec et pour vous est mon plus grand honneur et je promets d’apprendre de mon expérience. »

L’attaquante anglaise a été une vedette, s’imposant comme l’une des meilleures joueuses du tournoi. Elle compte déjà trois buts et trois passes décisives en Coupe du monde. Lors du match contre le Nigeria au Suncorp Stadium, Lauren a d’abord reçu un jaune pour son défi contre Michelle Alozie. Plus tard, un examen VAR a mis à niveau la carte en rouge pour ses actions sur le terrain.

Le cœur brisé par ses actions, Lauren James a présenté ses excuses à ses coéquipiers suite au carton rouge. La défenseure Lucy Bronze a révélé que Lauren était extrêmement bouleversée lorsqu’elle a réalisé que son parcours en Coupe du monde pourrait bientôt se terminer après ce qui s’était passé sur le terrain. Bronze, cité par The Mirror, a déclaré: « Elle est très contrariée – personne ne sera plus contrarié que Lauren James. »

L’entraîneure anglaise Sarina Wiegman s’est entretenue avec Lauren après le match. Wiegman a déclaré à la presse : « Elle a perdu ses émotions. Elle ne voulait blesser personne, c’est la personne la plus douce que je connaisse.

Lauren James ratera automatiquement son prochain match en raison de l’interdiction d’un match pour une faute de carton rouge. Sa punition sera également examinée par le panel disciplinaire de la FIFA, ce qui implique des risques de sanctions supplémentaires. Interrogée sur la possibilité d’une interdiction de trois matches, Sarina Wiegman a déclaré: « Ne faisons pas de suppositions sur des choses qui restent à décider. »

Plusieurs fans ont comparé toute la séquence des événements avec le tristement célèbre carton rouge de David Beckham contre l’Argentine en 1998, qui a coûté le match à l’Angleterre. Cette fois, cependant, les buts de Chloe Kelly, Rachel Daly, Alex Greenwood et Bethany England lors des tirs au but ont assuré la position de l’Angleterre en quarts de finale du tournoi. Ils affronteront désormais la Colombie lors de la demi-finale de samedi.