Lauren James: Pourquoi l’attaquant de Chelsea peut être l’arme secrète de l’Angleterre pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande | Nouvelles du football

Pour les footballeurs professionnels, la « forme » est un sujet sensible. Il peut fluctuer comme le changement du vent, aller et venir par à-coups.

Pour qu’un nouveau venu en herbe se taille une place sur la scène internationale, plus qu’un moment éphémère, la forme doit durer une saison ou plus. De quoi se faire remarquer, mais aussi indiquer une endurance.

Pour certains, en particulier les espoirs les plus jeunes et les moins expérimentés, la transition est difficile et prend du temps. Pour d’autres (infiniment moins nombreux), c’est transparent.

Lauren James, de Chelsea, appartient à cette dernière catégorie, se frayant un chemin dans l’image malgré l’abondance de richesses offensives de l’Angleterre et son statut de championne d’Europe en titre – un chapitre que James a regardé depuis les tribunes.

Regardez tous les buts de Lauren James en Super League féminine de la saison 2022-23.



Joueur dont le potentiel a été libéré cette saison, James a un pedigree stellaire. Seul un bref aperçu montrerait à quel point elle glisse sans effort sur un terrain, comme s’il ne s’agissait que d’une aire de jeux amusante.

Sœur de la starlette masculine de Chelsea Reece James, ses capacités naturelles sont étonnantes. Le ballon est son compagnon constant alors qu’elle saute et se faufile entre les défenseurs adverses, utilisant ses deux pieds pour attirer les joueurs, comme un papillon de nuit vers une flamme. Les fans qui fréquentent régulièrement la maison de Chelsea à Kingsmeadow reconnaîtraient la routine.

Si l’Angleterre l’exige, James a le potentiel d’être l’arme secrète de Sarina Wiegman lors de la Coupe du monde de cet été. La jeune femme de 21 ans flotte dans le paysage WSL depuis ses débuts à l’adolescence, mais 2022-23 a marqué son arrivée. L’année où l’Angleterre a appelé.

Image:

Lauren James est passé au n ° 10 en seconde période contre le Portugal





Les éloges pour l’impact de James au cours des 10 derniers mois ont été répandus. Sa forme a attiré l’attention tant au niveau national qu’international, et la liste des admirateurs est longue.

« Je pense qu’elle est un code de triche », a déclaré la capitaine anglaise Leah Williamson à propos de la jeune attaquante alors qu’elle participait à la Coupe Arnold Clark en février. « La fille est incroyable. »

« C’est un grand, grand talent », a commenté à l’époque le patron des Lionnes, Wiegman.

Le 16 février est la date précise où James a marqué son Angleterre avec un premier but. Deux touches astucieuses à l’intérieur de la surface de réparation sud-coréenne, déplaçant le poids de gauche à droite, et le ballon avait touché le fond du filet.

La grève était démonstrative du talent de James, mais plus que cela, révélait un empressement à honorer la grande scène.

Un tel calme et une telle finalité serviront bien l’équipe de Wiegman en Australie.

Image:

Lauren James a déjà remporté la Finalissima féminine et la Coupe Arnold Clark avec l’Angleterre





James a également un air imprévisible – peu d’entraîneurs internationaux connaissent parfaitement son travail. Elle est trompeuse et difficile à cerner. Un maître du tour de style Houdini, capable d’apparaître dans différentes positions sans réelle trace de la façon dont elle y est arrivée.

Étant donné la liberté de se déplacer, elle peut utiliser des poches d’espace avec un effet dévastateur, agissant comme exutoire ou point focal d’une contre-offensive rapide. La puissance de course d’un ailier avec le toucher et la vision d’un meneur de jeu cultivé.

L’évaluation de Wiegman : « Lauren est très puissante, serrée sur le ballon et a de la vitesse. » En effet, l’évolution de James est une manifestation de la façon dont l’Angleterre continue de progresser dans le moule de Wiegman. Gains progressifs.

James elle-même a attribué à la Néerlandaise une partie de sa croissance récente. « Elle m’a donné du temps et elle m’a laissé être moi-même », a déclaré l’attaquant. « Je crois que c’est comme ça qu’on tire le meilleur des gens, en les laissant libres. »

Il est important de noter que l’Angleterre ne manquera pas d’options en avant cet été, malgré la perte de Beth Mead, vainqueur de l’Euro 2022, sur blessure, et bien que la campagne de James ait été impressionnante, elle n’a pas obtenu de saut automatique dans la file d’attente.

Pour Wiegman, il existe des freins et contrepoids stricts, une série de tests à passer avant de vous faire confiance avec un maillot de départ. Néanmoins, la présence de James sera une saine rivalité pour Lauren Hemp, Chloe Kelly et même Ella Toone. Ou un atout si besoin.

Cette équipe jeune et affamée devrait être réceptive à un nouveau visage ou deux.

Les courses de conduite, avançant avec rythme et précision, donnent à James un avantage irrésistible. C’est ce qui la distingue. Le produit final a peut-être besoin d’être affiné, mais la joueuse de 21 ans, qui se lancera dans son premier tournoi majeur, est une véritable puissance en possession – l’une des meilleures instigatrices d’Angleterre.

Et ne pas avoir peur de rêver aussi. « J’aimerais ressentir la même chose qu’eux l’été dernier », a-t-elle déclaré Sports du ciel récemment.

Chaque grande compétition contient une étoile montante. En 2022, nous avons tous été emportés par Alessia Russo-mania. A toi, Laurent.