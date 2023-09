Lauren Hemp : l’attaquant anglais exprime sa solidarité avec l’Espagne, vainqueur de la Coupe du monde féminine après la saga Luis Rubiales | Actualités footballistiques

Lauren Hemp a déclaré que la défaite de l’Angleterre en finale de la Coupe du monde féminine contre l’Espagne à Sydney le mois dernier n’avait fait qu’alimenter le désir de remporter davantage de trophées internationaux.

Après avoir couru si près de l’Espagne, futur vainqueur, perdant face à un but d’Olga Carmona, l’attaquant Hemp estime que le « groupe talentueux » anglais est « plus avide que jamais » de succès, mais a également admis qu’il a « pris du temps à gérer » l’amère déception de la défaite d’août.

Au-delà du football, Hemp a exprimé sa solidarité avec l’Espagne, vainqueur, après les retombées de la cérémonie de remise des médailles de la Coupe du Monde au cours de laquelle l’ancien président de la FA, Luis Rubiales, a embrassé la milieu de terrain Jenni Hermoso, éclipsant ainsi les réalisations des équipes espagnoles sur le terrain.

Depuis lors, trente-neuf joueuses espagnoles – dont toutes les joueuses espagnoles sauf deux – ont soulevé de nouvelles préoccupations en matière de sécurité et ont exigé de nouveaux changements de fédération, un accord ayant été conclu mercredi matin. Les détails des changements n’ont pas encore été annoncés.

Image:

Lauren Hemp défie Irene Paredes lors de la finale de la Coupe du monde féminine en août





« Il faudra du temps pour gérer pleinement la Coupe du Monde », a déclaré Hemp lors d’une conversation exclusive avec Sports aériens. « Maintenant, nous avons une vision différente, la faim et le désir dans l’équipe sont plus élevés que jamais. Nous avons été navrés de perdre la finale, je suis fier de tout ce que nous avons fait, mais nous voulions gagner.

« Cela nous donne envie de réussir. C’est un groupe formidable. C’est excitant de faire partie de cette équipe talentueuse. Nous savons que nous pouvons gagner des choses. Nous voulons franchir une étape supplémentaire. »

A propos de l’Espagne, Hemp a déclaré : « C’est horrible à voir. En tant que groupe de joueurs, nous voulons montrer notre solidarité. Il est important que nous soyons à leurs côtés, quelles que soient les décisions que les joueurs espagnols doivent prendre.

« Nous allons toujours les soutenir. Ce n’est pas juste. Ils ne méritent pas ça. Ils méritent d’être reconnus pour ce qu’ils ont fait lors de la Coupe du Monde.

« Il est important que nous montrions notre respect, des choses comme celles-là ne devraient pas arriver, et il est important que cela soit reconnu. Nous voulons aider le football féminin à se développer – ce n’est pas ce qu’il faut pour faire cela. »

Les Lionnes ouvrent vendredi leur campagne de groupe lors de la première Ligue des Nations contre l’Écosse – grâce à laquelle elles peuvent assurer la qualification des Jeux olympiques de Paris 2024 pour l’équipe GB.

Daly : le calendrier « excessif » doit être repensé

L’Anglaise Rachel Daly déclare que les joueurs anglais sont aux côtés de leurs homologues espagnols après les retombées de la Coupe du monde



Rachel Daly estime que le calendrier du football féminin doit être revu, qualifiant le nombre de matchs d' »excessif ».

La patronne de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a déclaré la semaine dernière que cette affaire était quelque chose qui l’inquiétait « très » lorsqu’elle a nommé son équipe pour les matches contre l’Écosse au Stadium of Light de Sunderland vendredi et contre les Pays-Bas à Utrecht quatre jours plus tard.

La campagne des Lionnes pour la Coupe du Monde s’est terminée par la finale le 20 août, et depuis lors, des matches de qualification pour la Ligue des Champions ont eu lieu.

Daly a déclaré lors d’une conférence de presse : « Je pense que le calendrier est quelque chose qui doit être abordé à l’avenir.

« Vous avez vu un nombre important de blessures au cours de la dernière année, ce que vous ne pouvez que penser, cela pourrait faire partie du calendrier et du nombre excessif de matchs que nous avons au cours de la saison, en particulier les filles qui jouent en Ligue des Champions comme Bien.

« Je pense que cela doit être examiné et résolu à l’avenir. Mais pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure de minimiser le temps de jeu dont nous disposons, nous devons donc nous y attaquer de front dès maintenant et mettons-nous dans la meilleure position physique et mentale pour jouer.

« Nous devons nous y remettre directement, avec nos clubs, au niveau international, et nous sommes tous prêts à recommencer et à nous concentrer sur la prochaine Ligue des Nations. »