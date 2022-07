Lauren Hemp, Angleterre féminine, dit que nous n’avons pas encore vu le meilleur d’elle à l’Euro 2022 avant le quart de finale de l’Espagne | Nouvelles du football

L’Anglaise Lauren Hemp pense qu’elle n’a pas encore montré sa meilleure forme à l’Euro 2022 et a révélé que Lego et la peinture par numéros l’aidaient à se détendre pendant son temps libre.

L’ailier de 21 ans a débuté à chaque match du tournoi et a marqué son premier but en euros lors de la démolition 8-0 de la Norvège à Brighton la semaine dernière.

Les Lionnes sont de retour sur la côte sud mercredi alors qu’elles affrontent l’Espagne en quart de finale, et Hemp dit qu’elle n’a pas encore atteint le sommet de ses pouvoirs.

“Cela prend du temps”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse pré-Espagne. “C’est mon premier tournoi majeur avec l’Angleterre, devant tant de fans et c’est angoissant, je ne vais pas mentir. C’est juste être cohérent aussi, c’est quelque chose vers quoi je m’efforce.

“Personnellement, je ne pense pas que vous ayez encore vu le meilleur, cela prend du temps et cela prendra un certain temps. J’apprends encore et je dois me rappeler que je suis encore si jeune. Je prends tout dans ma foulée.

“J’ai un grand groupe autour de moi qui me soutient et qui fait aussi des merveilles. Il est important que nous poursuivions cette course, tout le monde a pris confiance lors des derniers matchs et il est important que nous profitions de cela pour les quarts de finale.

Lauren Hemp a été désignée comme l’une des joueuses les plus brillantes d’Angleterre pour l’Euro 2022 et reste essentielle à son succès.





“Je suis tellement chanceux d’avoir l’opportunité de jouer un rôle énorme dans les derniers matchs. Je suis juste reconnaissant de faire partie de cette équipe fantastique.

“Nous avons aussi une telle profondeur incroyable, n’importe qui peut venir et changer un jeu. Vous l’avez également vu dans les jeux récents … et il est important que nous poursuivions cela. J’apprécie d’être ici et j’adore jouer dans de si grands matchs et que cela continue longtemps.”

L’Angleterre s’est basée dans l’impressionnant complexe de Lensbury, dans le sud-ouest de Londres, et bien qu’il y ait beaucoup de concentration et d’entraînement, il y a aussi suffisamment de temps d’arrêt pour que les joueurs puissent se détendre.

L’ancien international anglais Fern Whelan a déclaré que bien que l’Angleterre soit en forme, elle doit encore se méfier des équipes les mieux classées telles que l’Allemagne et les Pays-Bas.



Et Hemp a révélé des moments passés intéressants qu’elle utilise pour s’occuper.

“J’aime m’occuper, j’aime mes Lego, donc je fais toujours ça dans ma chambre et je peins par numéros, des choses comme ça juste pour m’occuper parce que je n’aime pas toujours rester assis là et regarder la télé, je comme craquer avec des choses.

“En ce moment, je fais une machine à écrire [in Lego]. C’est aléatoire, mais j’ai choisi le premier que j’avais vu et je l’ai fait envoyer au Lensbury.

“J’aime jouer au tennis de table, des choses comme ça… Je n’aime pas trop penser au jeu, j’aime rester simple en tant que joueur. Dès que le jour du match arrive, je suis concentré.”

Lauren Hemp sur l’Angleterre s’entraînant aux tirs au but “Tout peut arriver dans les huitièmes de finale et il est important que nous soyons tous préparés si nous devons tirer un penalty. “Nous avons pratiqué cela pour nous assurer que nous sommes prêts. Ce n’est pas seulement commencé récemment, mais quelque chose que nous avons fait tout au long du tournoi et avant. “Nous avons essayé de le reproduire [a game situation] Dans la mesure du possible, le personnel a été fantastique à cet égard, trouvant différentes stratégies pour s’assurer que nous sommes l’équipe la mieux préparée. “Nous avons tous déjà connu des tirs au but, nous sommes donc un groupe très expérimenté qui a été impliqué dans cette situation de pression. “Nous savons tous ce que c’est et nous avons été dans des situations sous pression, alors j’espère que quand cela arrivera, nous ne serons pas aussi nerveux à les prendre.”

“Nous respectons l’Espagne, mais nous avons fait notre préparation”

L’Espagne ne présentera pas un défi extrêmement nouveau pour l’Angleterre. Ils les ont affrontés plus tôt cette année lors d’un match nul 0-0 à la Coupe Arnold Clark, Hemp devenant la star des Lionnes.

Cependant, l’ailier pense avoir parcouru un long chemin depuis le match de février et même si l’Espagne sera un défi difficile, les Lionnes sont prêtes.

“J’ai énormément développé [since the Arnold Clark Cup game]. Une grande partie a été sous la direction de Sarina et Arjen [Veurink] et de retour à Manchester City également”, a-t-elle déclaré.

Lauren Hemp a marqué son seul but de l’Euro 2022 jusqu’à présent contre la Norvège





“J’ai beaucoup appris en tant que joueur ces derniers mois, cela m’a seulement aidé à grandir. Il y a beaucoup à tirer de ce tournoi jusqu’à maintenant – vous êtes dans des situations sous pression là-bas, même si c’était un tournoi amical. Il y a encore choses que nous pouvons emporter dans l’euro, donc c’est super d’avoir ça.

“J’ai rencontré de grandes foules, par exemple lors des finales de la FA Cup, où de grands groupes de fans viennent soutenir, ce qui est fantastique. Cela les aide seulement à entrer dans un environnement sous pression, cela aide à calmer les nerfs et à être sur le point de profiter le football.

“L’Espagne va être fantastique, j’ai beaucoup de respect pour eux, tout comme l’équipe. Ils vont être une grande équipe, jouer au football basé sur la possession. Nous sommes prêts pour cela, nous avons fait toute la préparation nécessaire pour cela.

L’attaquant d’Aston Villa, Ruesha Littlejohn, est intéressé de voir comment l’Angleterre fait face sans possession contre l’Espagne dans ce qui semble être un quart de finale serré



“Il y a beaucoup de filles qui seront à City la saison prochaine, des gens que je vais aussi connaître et des gens contre qui nous avons déjà joué. Nous savons à quoi elles ressemblent et nous allons assurez-vous que nous sommes l’équipe la mieux préparée pour le match.

“Nous savons qu’ils ont beaucoup de menaces, mais nous savons aussi qu’il y a des opportunités à exploiter et nous allons certainement essayer de le faire.

“J’ai regardé quelques-uns de leurs matchs tout au long du tournoi, c’est une grande équipe mais nous savons que de nos jours, nous pouvons battre n’importe qui et c’est ce que nous allons nous assurer de faire.”

Se préparer dans la chaleur “cauchemar” du Royaume-Uni, mais sans Wiegman

L’entraîneur anglais Sarina Wiegman reste séparé de l’équipe en raison de Covid-19





Cela n’a pas été la préparation la plus conventionnelle d’un quart de finale aux Championnats d’Europe pour l’Angleterre. Il y a eu une chaleur record à travers le Royaume-Uni et l’équipe est toujours sans manager Sarina Wiegman, qui reste isolée de l’équipe en raison de Covid-19.

“Il fait beaucoup trop chaud pour moi”, a-t-elle déclaré. “Nous nous sommes levés tôt ce matin pour nous entraîner car il faisait si chaud et il ne fera que s’intensifier.

“Il est important de faire ces séances et d’essayer de ne pas avoir trop chaud. Cela a vraiment été un cauchemar, mais c’est agréable d’avoir du soleil parce que quand l’avons-nous jamais, mais ils auraient pu choisir un meilleur moment.

“La chaleur est un facteur contributif. Ce n’est pas génial, mais c’est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Il est important que nous nous en tenions à notre travail et que nous ne restions pas trop longtemps au soleil.

“Ce n’est pas bon pour la peau et vous pouvez vous fatiguer assez facilement. C’est l’une de ces choses et vous devez simplement continuer comme nous le faisons normalement. Nous nous entraînons plus tôt juste pour nous assurer que cela ne nous affecte pas trop.

Jess Carter dit que l’Angleterre arrive à la «phase juteuse» de la compétition alors qu’elle bat l’Irlande du Nord 5-0 pour compléter son record de victoires à 100% en phase de groupes de l’Euro 2022



“Ça a été différent [without Sarina]. Covid est toujours là et c’est une chose frustrante. C’est dommage qu’elle l’ait, mais nous nous sommes entraînés pendant si longtemps avec ces scénarios et ce qui se passerait. Elle est toujours impliquée dans les sessions à distance également, donc c’est bien d’avoir ça.

“Nous avons toujours une équipe technique fantastique qui continue de nous soutenir. Pour être honnête, ce n’est pas si différent, elle est toujours là, elle nous soutient toujours, que ce soit à distance ou en personne également.”

