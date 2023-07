Lauren Harries de Big Brother partage une mise à jour déchirante sur la santé après l’échec de l’opération

Lauren Harries de BIG Brother est alitée à l’hôpital après avoir subi une opération ratée de la colonne vertébrale.

La mère de la star de la télévision, Katy, a déclaré qu’après la découverte d’une scission dans la colonne vertébrale de sa fille, elle devait subir une intervention chirurgicale « à haut risque ».

Twitter

Lauren Harries a subi une opération à la colonne vertébrale qui a malheureusement « échoué »[/caption] Getty – Contributeur

Lauren était sur Celebrity Big Brother mais a souffert de sa santé ces derniers temps[/caption]

Cependant, dans une mise à jour, elle a déclaré que l’opération avait « échoué » et a déclaré que Lauren resterait à l’hôpital plus longtemps.

Lauren, 45 ans, est hospitalisée depuis plus de 2 mois et demi maintenant après avoir subi une chirurgie cérébrale d’urgence en avril.

Elle s’est ensuite retrouvée en soins intensifs après avoir contracté des infections et est désormais incapable de marcher sans aide.

La légende de Big Brother 2013 a également été placée dans le coma après avoir souffert de convulsions.

Elle a eu besoin d’une intervention chirurgicale après qu’une IRM a trouvé la scission, et ils ne savent pas comment cela a été causé.

Un tweet posté sur le compte de Lauren disait : « Lauren a dû subir une chirurgie de la colonne vertébrale en raison d’une fracture de la colonne vertébrale.

« C’était très douloureux, c’est inquiétant car la colonne vertébrale est l’endroit le plus dangereux pour subir une opération à côté du cerveau.

« Malheureusement, l’opération a échoué, alors les docteurs étudient d’autres options. »

Katy a poursuivi: «Elle est à l’hôpital depuis plus de 2,5 mois. Sa colonne vertébrale est préoccupante pour les médecins et elle restera plus longtemps.

« Nous ne savons pas pourquoi ni comment cela s’est produit.

« Elle veut juste rentrer à la maison. »

Les fans se sont précipités pour envoyer des messages de soutien à Lauren, avec une écriture: « Désolé de lire que l’opération n’a pas réussi, j’espère qu’ils régleront bientôt la pauvre Lauren. Vous serez bientôt à la maison. Amour & Lumière xx”

« Je pense à vous tous et j’envoie des vœux d’amour et de guérison à Lauren xx », a déclaré un autre.

Un troisième a ajouté: « Merci de nous tenir au courant, de vous envoyer des câlins à tous, restez forts x »

Le mois dernier, Katy a partagé une mise à jour sur la santé de Lauren, elle a partagé une photo de Lauren à l’air glamour, mais marre.

Elle portait une robe en satin rose tendre qu’elle associait à des lunettes de soleil surdimensionnées.

Lauren, qui est devenue célèbre en tant qu’experte en antiquités alors qu’elle n’était qu’une enfant, a perdu ses cheveux après sa première opération.

Elle portait une perruque blonde bouclée qu’elle enroulait autour d’un foulard Louis Vuitton.

« Lauren a eu la pire crise à ce jour, elle était éveillée pendant tout », a écrit Katy.

« Elle a dit que c’était la chose la plus terrifiante qu’elle ait vécue. Elle est incapable de marcher et a les orteils enroulés en raison d’une fente dans la colonne vertébrale qu’une IRM a montrée.

« Il a été ajouté que les aimables paroles de ses fans gardaient le » moral élevé « de Lauren.

« Elle vous aime tous », a signé Katy.

Twitter

Elle a du mal à marcher sans aide et veut juste sortir de l’hôpital[/caption] Twitter/@LaurenHarries

Sa mère Katy a partagé des mises à jour sur la santé de Lauren[/caption]