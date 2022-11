Lauren Graham réagit à la séparation de Peter Krause dans une nouvelle interview Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Cela fait plus d’un an que Laurent Graham55, et Pierre Krause57 ans, divisé, et maintenant qu’un certain temps s’est écoulé, le Filles Gilmore L’actrice a déclaré qu’elle pouvait maintenant voir qu’ils n’étaient probablement pas les meilleurs partenaires l’un pour l’autre. L’actrice de 55 ans a raconté PERSONNES dans une interview publiée le mercredi 2 novembre, «Je pense qu’une partie de tous les points positifs de se connaître depuis très longtemps étaient là. Et l’un des inconvénients de cela est que nous sommes presque entrés dans une relation en tant que personnes dans la quarantaine sans poser aucune des questions que les personnes dans la quarantaine devraient se poser.

Lauren, qui a rencontré Peter pour la première fois lors d’une apparition dans un épisode de Caroline dans la ville en 1995, a déclaré qu’ils “avaient passé un si bon moment ensemble” que cela lui a probablement fait oublier leurs différences. Elle a expliqué: «Je n’ai peut-être pas posé de questions fondamentales sur« Quelles sont vos valeurs et qu’envisagez-vous? et ces choses plus adultes. Et puis ils nous ont juste rattrapés.

Quinze ans après s’être rencontrés en 1995, Lauren et Peter ont commencé à se fréquenter en 2010 — après ils ont commencé à jouer des frères et sœurs sur NBC Parenté. Et leur amour a duré longtemps. En fait, ils étaient ensemble depuis plus d’une décennie, mais leur relation a connu une période difficile pendant la pandémie de coronavirus.

Lors d’une apparition en avril 2021 sur Le spectacle d’Ellen DeGeneres, Lauren a déclaré: “Je pense que la rentrée a été plus difficile.” Elle a expliqué que Peter s’était mis en quarantaine avec son fils de 21 ans, Roman, pendant qu’elle travaillait, et quand elle est revenue, les choses étaient différentes. «C’était plus comme s’ils étaient le couple marié, et j’étais la personne qui… ils se disaient: ‘Nous ne le faisons plus de cette façon.’ Ils étaient comme, ‘Non, non, non, c’est comme ça que les choses se passent.’

Puis, en juin 2022, il a été confirmé que Lauren et Peter s’étaient séparés tranquillement un an auparavant – quelques mois seulement après son apparition sur Le spectacle d’Ellen DeGeneres. Mais maintenant, Lauren se concentre sur son nouveau livre, Vous l’ai-je déjà dit ? Histoires dont je ne veux pas oublier de me souvenirqui l’a aidée à traverser son chagrin et sort le 15 novembre. Elle a récemment dit PERSONNES“Je n’allais tout simplement pas laisser [the breakup] aplatis-moi. J’étais comme, ‘OK, eh bien, regardez toutes les bonnes choses que j’ai, et regardez tous les bons moments’ et ‘Je vais écrire ce livre.’ Dieu merci, j’ai ces points de vente et ces histoires à raconter.