Lauren Goodger vue pour la première fois depuis que l’ex Charles Drury est accusé de l’avoir agressée

LAUREN Goodger a été vue pour la première fois depuis que son ex Charles Drury a été accusé de l’avoir agressée.

La femme de 36 ans a fait bonne figure en chargeant sa voiture avec une poussette dans un parking de l’Essex.

Lauren Goodger a été vue pour la première fois depuis que l'ex Charles Drury a été accusé de l'avoir agressée

La star a été vue en train de charger son buggy dans une voiture

Lauren a opté pour une tenue cosy composée d’un t-shirt noir, d’un cuissard crème et d’une paire de tongs grises.

L’ancienne star de Towie a coiffé ses cheveux en une queue de cheval haute et accessoirisé avec des lunettes de soleil surdimensionnées.

Hier, il a été révélé que l’ex de Lauren avait été accusée de l’avoir agressée le lendemain de l’enterrement de leur petite fille.

Le constructeur Charles Drury, 25 ans, sera jugé le mois prochain, accusé d’avoir «contrôlé» Lauren, maman de deux enfants, pendant deux ans de 2020 à 2022.

Il a également été accusé de comportement coercitif et contrôlant, y compris « avoir pris ses clés de voiture et les avoir cachées pour qu’elle ne puisse pas utiliser sa voiture » et « l’avoir agressée au cours de leur relation ».

Les accusations ont également déclaré que Drury « lui avait fait plier des sacs et l’avait regardée faire » pendant que le couple était ensemble.

Le 4 août, le lendemain du jour où le couple a enterré leur fille Lorena, Drury aurait agressé Lauren, lui causant « des lésions corporelles réelles ».

Lauren a été transportée à l’hôpital avec des blessures au visage et a ensuite été photographiée avec un œil au beurre noir.

Drury a plaidé non coupable des deux accusations portées devant le tribunal de première instance de Barkingside la semaine dernière et a obtenu une libération sous caution inconditionnelle avant un procès le mois prochain.

La petite Lorena est décédée tragiquement en juillet 2022 après sa naissance avec son cordon ombilical noué autour du cou.

Le couple se rencontre toujours pour coparentaliser leur fille Larose, 23 mois, Lauren niant que le couple soit toujours ensemble.

Abordant les rumeurs, elle a déclaré récemment : « Il y a eu de nombreuses rumeurs selon lesquelles je suis en couple avec mon ex-partenaire Charles Drury. Je ne suis pas. Je suis célibataire. »

Elle a ajouté: «Nous sommes coparentalité. Cette décision a été prise pour le bien de Larose et de son avenir. J’ai à peine socialisé ou été à un rendez-vous avec quelqu’un d’autre.

« Je guéris et j’ai l’impression d’arriver à un endroit où je peux recommencer à vivre une vie normale. J’ai hâte de socialiser et de travailler à nouveau dans un proche avenir en plus d’être la meilleure maman possible pour ma belle fille Larose qui est mon rocher.

Lauren a souffert d’un chagrin supplémentaire lorsque son ex-petit ami Jake McLean a été tué dans un accident de voiture d’horreur alors qu’il dépassait presque trois fois la limite de consommation d’alcool l’année dernière.

L’homme de 33 ans avait pris de la cocaïne lorsque sa Mercedes Classe E a fait une sortie de route et a atterri à l’envers en Turquie l’année dernière.

