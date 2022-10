Lauren Goodger vend ses biens précieux aux fans à des prix avantageux – et vous pouvez posséder son bain à remous et son lit

La star de TOWIE, Lauren Goodger, fouette de nombreux objets de sa maison – y compris un bain à remous, un lit et de nombreux meubles de fantaisie.

Elle a vendu ses biens de luxe à des fans à des prix avantageux toute la semaine sur Instagram.

Lauren a partagé des clichés de son magnifique lit king size avec un “matelas cloud 3000” qui, selon elle, se vend généralement au prix de 2998 £.

La star a insisté sur le fait qu’il était dans un “état impeccable” et a déclaré qu’elle s’en séparerait pour 1850 £.

Un autre article haut de gamme sur sa nouvelle page Insatgram preloved_bylgx est un bain à remous gonflable pouvant accueillir jusqu’à sept personnes.

Elle l’a d’abord affiché pour 750 £ jusqu’à ce que les fans remarquent qu’ils pouvaient en acheter un nouveau à ce prix, invitant Lauren à le réduire à 500 £.

La star a partagé d’autres clichés de ses meubles de jardin et les a sous-titrés: “4k lit de bronzage et se transforme en table et chaises vendant 2k … jamais été assis dessus ”

Cela survient alors que Lauren a demandé aux locataires de débourser 2 300 £ par mois pour rester dans l’Essex Pad.

La propriété chic est jumelée et offerte aux locataires non meublée.

La star de télé-réalité a l’endroit idéal pour bronzer, car sa chambre donne directement sur une terrasse sur le toit avec une terrasse en bois et des chaises longues.





Le reste de la maison est tout aussi décoré avec goût, avec des sols en bois sombre ou de la moquette grise.

En 2020, The Sun a raconté en exclusivité comment Lauren avait emménagé l’ex de Katie Price et ils ont ensuite acheté la maison de 624 000 £ il y a à peine un an.

