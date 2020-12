Oubliez l’externalisation de l’arbre de Noël à un fleuriste ou à une entreprise de décoration – Lauren Goodger a décidé de faire les choses à l’ancienne.

Fuyant la tendance des célébrités à embaucher des professionnels pour apporter la joie festive, Charles Drury, alun et petit ami constructeur de The Only Way Is Essex, a plutôt passé une soirée romantique à décorer son propre arbre.

Mais les deux hommes ont trouvé leurs efforts attaqués alors qu’ils étaient traqués sur les réseaux sociaux pour leur arbre « s *** », garni de craquelins en argent, de lumières scintillantes et de boules de verre.







(Image: charlesdrury1 / Instagram)



« Pourquoi les gens disent-ils que l’arbre est une merde? » a demandé Charles, 23 ans, en postant une photo de lui-même en train de pleurer devant le décor festif de la maison de l’Essex.

«Ce n’est même pas fini! a-t-il ajouté, expliquant sur son Instagram Story: « La star ne cadrait pas avec le dessus. »

Il a ensuite dit aux fans: « C’était juste un essai. »







(Image: charlesdrury1 / Instagram)



Bien que ses fans ne soient peut-être pas impressionnés, il semble que Lauren, 34 ans, soit satisfaite de son arbre.

« Nous sommes un peu en retard à la fête », la star excitée a sous-titré une vidéo montrant leur travail, ajoutant: « L’heure de l’arbre de Noël ».







(Image: laurengoodger / Instagram)



Les deux ont écouté le classique de Bing Crosby Ça commence à ressembler beaucoup à Noël alors qu’ils accrochaient leurs boules.