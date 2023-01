Lauren Goodger se déshabille complètement pour un cliché torride alors qu’elle pose dans le bain

LAUREN Goodger a été vue en train de se déshabiller complètement pour un claquement torride dans le bain.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex a profité de ses histoires Instagram pour taquiner son nouveau contenu torride OnlyFans.

Lauren a récemment révélé qu’elle était de retour sur OnlyFans[/caption]

Lauren, 36 ans, est de retour sur le site classé X OnlyFans ces derniers temps après une année difficile, montrant ses courbes sexy.

L’année dernière, elle a relancé la page en posant pour une série de photos torrides dans de minuscules sous-vêtements en dentelle bleue.

Elle a pris du temps sur le site après la mort tragique de sa deuxième fille Lorena plus tôt cette année et la rupture de sa relation avec son petit ami Charles Drury.

Maintenant, afin de gagner du terrain sur le site, la star propose une offre à prix réduit et l’a annoncée avec un clin d’œil nu.

Lauren s’est totalement déshabillée pour la nouvelle photo, qui la voyait se prélasser dans une baignoire, faisant la moue pour l’appareil photo.

Cachant son corps nu avec un autocollant de 40% de réduction, Lauren pouvait être vue glamour, coiffant ses cheveux bruns.

Vêtue d’une palette de maquillage glamour, elle regarda au loin tout en gardant ses jambes hors de la baignoire.

“Faire une remise de bonne année”, a déclaré la star de télé-réalité à ses abonnés, alors qu’elle taquinait le “nouveau contenu” pour les abonnés.

Lauren facture normalement aux fans 37 £ par mois pour voir son contenu pour adultes par mois – avec accès à des clichés torrides exclusifs.

Elle a récemment expliqué qu’elle ne se sentait plus sexy après s’être lancée dans un nouveau régime de remise en forme.

Lauren, qui est maman de sa fille Larose, un an, a expliqué qu’elle est revenue sur OnlyFans parce que la plate-forme racée renforce sa confiance.

“C’est quelque chose que j’aime faire parce que ça te fait te sentir sexy”, a-t-elle révélé.

Lauren a traversé une période dévastatrice l’année dernière après avoir perdu son deuxième enfant Lorena quelques instants après l’accouchement.

Le nouveau-né est né avec son cordon ombilical autour du cou.

Elle admet qu’elle a eu du mal à manger à la suite de la tragédie alors qu’elle luttait contre le chagrin, mais travaille maintenant avec un entraîneur personnel dans le but de prendre soin d’elle-même.

“Je suis une guerrière et je l’ai toujours été toute ma vie”, a ajouté Lauren. « Je suis un survivant – et je veux être fort pour Larose.

La star est maman de Larose, un[/caption]