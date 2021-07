Lauren Goodger révèle qu’elle a nommé son nouveau-né d’après elle-même en disant « c’est si spécial »

LAUREN Goodger a révélé qu’elle avait donné son nom à son nouveau-né, ajoutant que cela « se sent si spécial ».

La star de 34 ans et petit ami Charles Drury a accueilli leur petite fille en début de semaine, leur premier enfant.

Et hier Lauren a révélé que sa fille s’appelait Larose.

Expliquant la raison de ce surnom inhabituel, Lauren a maintenant partagé qu’il s’agissait d’un hommage à elle-même.

Elle a déclaré: «J’ai décidé de l’appeler Larose parce que ma grand-mère s’appelait Rose et je m’appelle Lauren Rose en son honneur.

« Alors j’ai décidé de donner à ma fille ce nom. »

C’est unique et nous n’avons entendu parler de personne d’autre qui l’a.

Lauren Goodger

Lauren a ajouté à OK en ligne: « C’est tellement spécial de nommer mon bébé comme ça.

« Charlie et moi avons tellement aimé le nom et l’avons trouvé ensemble car il est unique et nous n’avons entendu parler de personne d’autre qui l’a. »

Et le nom a reçu le sceau d’approbation de ses proches, qui ont envoyé des cartes et des cadeaux personnalisés au nouvel ajout.





Lauren a partagé l’une des cartes de félicitations hier, date à laquelle le nom a été révélé pour la première fois.

L’ancienne star de Towie avait désespérément envie d’accoucher après que la chaleur l’ait rendue exceptionnellement mal à l’aise à neuf mois de grossesse – avec son corps couvert de démangeaisons et d’éruptions cutanées douloureuses.

Elle a avoué qu’elle et son beau avaient eu des relations sexuelles «tout le temps» dans le but d’accélérer le travail.

Lauren et Charlie ont vécu une romance éclair et ont rendu public leur relation en octobre de l’année dernière – la star étant tombée enceinte peu de temps après.

