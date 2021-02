LAUREN Goodger a qualifié les juges de Dancing On Ice de «vils» huit ans après son apparition.

L’ancienne star de Towie a participé à la huitième série de l’émission de télé-réalité ITV en 2013, mais a été éliminée la deuxième semaine aux côtés de son partenaire professionnel Michael Zenezini.

Hier, Lauren a retweeté le message du gagnant du DOI 2018, Jake Quickenden, sur Sunday’s Dancing on Ice: The Greatest Show on Ice, qui revient sur les moments les plus mémorables de l’histoire de l’émission.

Dans son post, l’ancienne star de X Factor a exprimé sa déception face à son passage à l’écran dans les meilleurs morceaux spéciaux.

Il a écrit: «J’ai été vidé de regarder danser sur Ice ce soir, j’ai eu tellement de souvenirs incroyables et je n’ai malheureusement pas pu en voir!

« Je suppose qu’ils ont des tas de séquences pour tenir en 2 heures !!!

« Ayez toujours des souvenirs incroyables! C’est bien à regarder ce soir, j’ai été des patineurs incroyables ».

Le tweet a clairement touché un nerf avec Lauren alors qu’elle retweetait son message et partageait son mécontentement de ne pas être présentée sur le seul.

La star de télé-réalité a également affirmé que si elle avait été associée à un autre patineur professionnel, elle aurait pu progresser davantage et a insisté sur le fait que les juges étaient inutilement «vils» pendant son passage.

La star enceinte a écrit: « Comme moi j’espérais montrer mon année de moi … et ma formation et mes performances !!

« Def avait besoin d’un partenaire différent aurait été amusant de montrer mon [downcast face with sweat emoji] et les nerfs lol mais aussi une bonne performance et combien les juges étaient vils – pas besoin à l’époque! »(sic).

Le jury a changé au fil des ans, mais au moment de l’apparition de Lauren, Robin Cousins, Karen Barber, Ashley Roberts des Pussycat Dolls et le chorégraphe Jason Gardiner étaient assis derrière le bureau.

Jason l’a célèbre et la première performance de Michael avait « toute la sensualité d’un morse sur la glace » après avoir marqué seulement trois.

Des années après son apparition sur la glace, Lauren a admis qu’elle était enceinte pendant son temps sur le programme, après avoir conçu avec alors petit ami Jake McLean.

Elle a déclaré à Channel 5 In Therapy en 2017: « J’étais dans une émission de télévision assez intense. J’ai dû essayer de jouer quand j’étais assez loin. Ça n’a pas duré. »

Lauren a fait une fausse couche, mais a essayé de ne pas s’attarder sur sa perte et a décidé de se concentrer sur l’avenir.

Elle a ajouté: « Je suis le genre de personne qui, quand quelque chose se passe, je passe à autre chose. C’est comme ça que je suis. Ce n’est pas quelque chose que j’aborde. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle souffrait, elle a dit au thérapeute: «Non, je viens de passer à autre chose».

Ailleurs, les patrons de Dancing On Ice pourraient être contraints de couper court à cette série – à moins que les étoiles hachées ne soient ramenées.

Hier soir, The Sun a révélé que Jason Donovan était la septième star à se retirer de la dangereuse émission de télé-réalité.

Il y a encore cinq émissions à diffuser – avec seulement cinq célébrités restantes dans la compétition. Il est désormais impossible pour trois étoiles de disputer la finale.

Cela pourrait signifier que les producteurs devront mettre fin à la série tôt après avoir manqué de remplaçants.