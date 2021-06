Lauren Goodger présente son baby bump dans des vêtements de détente moulants

LAUREN Goodger a présenté son baby bump en pleine croissance dans des vêtements de détente ajustés.

L’ancienne star de TOWIE attend son premier enfant avec son partenaire Charles Drury le mois prochain.

Lauren avait toujours l’air élégante dans sa tenue[/caption]

Lauren a habillé sa bosse naissante dans cette tenue élégante.

L’homme de 34 ans est resté au frais dans le numéro crème avec des bas amples et un haut assorti.

Lauren, qui est devenue célèbre dans The Only Way Is Essex, avait l’air à l’aise dans une paire de tongs et portait un sac à main noir chic.

Elle était accompagnée de Charles qui avait l’air décontracté avec un short bleu, un t-shirt assorti et une casquette de baseball.

Lauren avait l’air frais alors qu’elle se promenait[/caption]

Elle était accompagnée de Charles qui avait l’air décontracté avec un short bleu, un t-shirt assorti et une casquette de baseball[/caption]

Pendant ce temps, Lauren a célébré l’anniversaire de son petit ami, Charles plus tôt dans la journée avec un gros gâteau garni de friandises sucrées.

Elle a partagé des photos inédites de son enfant à naître pour célébrer le 24e anniversaire de son partenaire de longue date.

Lauren est allée sur Instagram pour publier les clichés affectueux de Charles sur son histoire sous le nom d’utilisateur @laurengoodger.

La star de télé-réalité a crédité la société de gâteaux basée à Romford Slice Slice baby dans la légende où elle les a remerciés pour « le gâteau incroyable de mes bébés ».

L’énorme gâteau était recouvert d’un glaçage bleu et orné de friandises sucrées, dont des macarons dorés.

Il était également accompagné d’un biscuit givré géant de la même entreprise avec le nom méticuleusement de Charles.

Lauren a posté une autre photo d’elle tenant un ballon, lisant: « c’est une fille » alors que son partenaire s’agenouillait pour embrasser son gros ventre.

Lauren a offert à son partenaire une impression personnalisée du scan avec un doux message : « Avant trop longtemps, votre vie changera et deviendra quelque chose de nouveau.





Tu me tiendras près et tendrement, Une infime partie de toi. Vous ressentirez un amour que vous ne pouvez pas expliquer, qui se renforce chaque jour.

Tu vas être mon papa. Et vous serez parfait à tous points de vue. Dès que vous me serrez contre vous, vous commencerez à comprendre.

Mes petits doigts tiennent ton cœur, Avant qu’ils ne tiennent ta main.

Joyeux anniversaire papa. Cet anniversaire, je suis dans le ventre de maman, mais ton prochain anniversaire, je serai dans tes bras. Je t’aime déjà tellement xx.

Lauren, qui a révélé qu’elle avait donné naissance à sa petite fille à la maison, a également offert à Charles un maillot de football de Chelsea signé par John Terry et des billets pour un futur match.