Lauren Goodger prend son premier bain depuis son accouchement il y a cinq jours alors qu’elle explique un nom de bébé très inhabituel

LAUREN Goodger a déclaré hier soir aux fans qu’elle prenait son premier bain depuis la naissance de sa fille Larose.

L’ancienne star de Towie, 34 ans, qui partage l’enfant avec son petit ami Charles Drury, a expliqué le nom aux fans après avoir glissé dans les bulles.

Lauren a déclaré aux fans: « J’ai décidé de l’appeler Larose parce que mon arrière-grand-mère s’appelait Rose et je m’appelle Lauren Rose en son honneur. »

Elle a ajouté: « Et je voulais appeler ma fille après moi. »

Le La est un clin d’œil au prénom de Lauren et le Rose après le deuxième prénom du vétéran de la télé-réalité.

La star a dit plus tôt D’ACCORD!, avec qui elle a un accord : « C’est tellement spécial de nommer mon bébé comme ça.

« Charlie et moi avons tellement aimé le nom et l’avons trouvé ensemble car il est unique et nous n’avons entendu parler de personne d’autre qui l’a. »

Hier soir, Lauren s’est filmée en train de glisser dans un bain moussant en disant aux fans : « Le premier bain de maman depuis l’accouchement, adorable .

« Est-ce normal qu’elle me manque et que je ne sois que dans le bain et qu’elle soit en bas… ma petite princesse . »

Lauren a révélé qu’elle avait accouché il y a cinq jours lorsque son représentant a dit OK ! : « La mère et le bébé vont très bien.

« Lauren et son partenaire Charlie ont vraiment hâte de passer du bon temps avec leur nouvelle arrivée. »

Avant la naissance, Lauren a révélé qu’elle avait des séances de réflexologie pour essayer d’accélérer la grossesse.

Elle a également déclaré au Sun qu’ils avaient eu beaucoup de relations sexuelles dans le but d’amener le travail.

