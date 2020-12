Lauren Goodger a admis qu’elle « ne peut pas être dérangée » avec son père alors qu’il ignorait ses textos.

La star de télé-réalité a été ouverte à propos de son éloignement de sa famille dans le passé.

Dans la dernière révélation douloureuse, l’ancienne bombe TOWIE a révélé que son père avait ignoré ses messages et ne l’avait plus suivie sur les réseaux sociaux.

Lauren, 34 ans, a précédemment admis qu’elle ne s’était pas sentie proche de son père depuis des années.

Elle a dit nouveau! magazine: « Je parle aux côtés de ma mère, de ma sœur et de leurs enfants mais j’ai WhatsApped mon père il y a trois semaines et il n’a toujours pas répondu, donc je ne peux pas vraiment être dérangé avec lui. Il ne m’a plus suivi sur les réseaux sociaux. »

Émotionnelle, Lauren a déploré qu’elle se sentait «prête à échouer» lorsqu’elle a fait plus d’efforts pour être plus proche de sa famille.







(Image: INSTAGRAM)



Leur rupture était devenue si mauvaise que la personnalité de la télévision a admis qu’elle envisageait de ne pas répondre au message d’anniversaire de son père, mais a dit qu’elle l’avait fait parce qu’elle était en « mode heureux ».

Elle a ajouté: « Je ne comprends pas leurs problèmes. C’est comme ça depuis des années. Plus je fais d’efforts, plus j’ai l’impression d’être sur le point d’échouer …

« Il m’a envoyé le jour de mon anniversaire à 17h30 et a dit » Joyeux anniversaire gamin « . Je n’allais même pas répondre mais j’étais en mode heureux. »

Plus tôt cette année, Lauren a avoué que sa relation avec sa famille avait changé depuis qu’elle avait été propulsée sous les projecteurs dans The Only Way Is Essex en 2010.







(Image: douglas.wight@talk21.com)



En lock-out, elle a détaillé comment elle ne parle pas à ses parents ou à ses quatre sœurs ou deux frères.

Le chagrin d’amour de Lauren remonte au moment où sa mère Cheryl l’a remise à son père à l’âge de quatre ans.

À l’époque, sa mère souffrait de dépression postnatale mais le geste était «déchirant» pour la star.

Elle a déclaré sur Celebs Go Dating l’année dernière: « Ma famille est originaire de l’est de Londres. Quand j’avais quatre ans, ma mère m’a donné à mon père mais a gardé mon frère et ma sœur aînés.







(Image: laurengoodger / Instagram)



« Elle a dit qu’elle ne pouvait pas faire face à trois par elle-même. Pour moi, c’était déchirant. »

Cheryl elle-même a fait la lumière sur sa relation avec sa fille lors du passage de Lauren dans Celebrity Big Brother.

En 2014, elle a dit OK! magazine: « Ses insécurités proviennent du moment où elle est allée vivre avec son père à quatre ans.

«J’étais très déprimé après avoir eu Lauren. Je n’ai reçu aucune aide et j’ai en quelque sorte rejeté Lauren à cause de cela.







(Image: Instagram)



Il semble que Lauren ait enfin trouvé le bonheur dans le département de la romance, malgré son revers avec sa famille.

Après une série de romances tumultueuses, la star d’Instagram a trouvé l’amour avec l’ex Charles Drury de Katie Price.

Lockdown a intensifié leur romance éclair alors que Lauren a déplacé son homme en seulement trois semaines après la sortie.