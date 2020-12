Lauren Goodger l’a mise sur les courbes en plein écran alors qu’elle sortait dans un pantalon collant pour faire des courses cette semaine,

L’ex-star de TOWIE avait l’air très glamour alors qu’elle s’arrêtait dans une station-service à Chigwell, Essex après sa sortie très coquette avec son petit ami Charles Drury.

Lauren, 34 ans, a montré ses fesses toniques dans des bas de jogging côtelés taille haute.

Elle s’est enveloppée du froid dans une veste courte moelleuse et un crop top qui a révélé un aperçu de sa silhouette en sablier.







Lauren a récemment parlé de passer son premier Noël avec le constructeur beau Charles.

La star d’ITVBe, qui n’a pas eu de chance en amour dans le passé, a déclaré qu’elle avait été amèrement déçue lorsque tous ses projets romantiques avaient été abandonnés après que sa ville natale ait été soumise à des restrictions de niveau 4.

«J’étais censé sortir dans un restaurant appelé Melin à Chigwell le jour de Noël. J’avais réservé une table pour la famille et les amis. Ensuite, nous avons été touchés par le niveau 4, donc nous allons garder les choses modestes.







«La veille de Noël, j’espérais voir ma mère et mes sœurs, mais nous ne pouvons pas à cause des restrictions. C’est vraiment triste», a-t-elle déclaré au Sun.

Heureusement, Lauren a déplacé Charles, 23 ans, dans sa peluche en octobre – après seulement trois semaines de rencontres – afin qu’ils aient pu passer la saison des fêtes ensemble malgré le changement de dernière minute.

Charles a également aidé Lauren avec son compte OnlyFans tout en vivant sous son toit.







Lauren a révélé que le constructeur, qui était auparavant sorti avec Katie Price, avait aidé à prendre certaines de ses photos racées qui ont été téléchargées sur son site pay per view

La star a également déclaré au Sun que la réponse à sa page Only Fans, qui a valu à l’ancienne enfant star de Disney Bella Thorne 1 million de dollars cette année, a été incroyable.

« Tout le monde est si adorable là-bas. Les gens me disent que j’ai l’air irréel et qu’ils aiment mes fesses », a-t-elle dit.







Bien qu’une personne qui ne soit peut-être pas trop ravie de Lauren est Katie Price après que l’ancienne star de TOWIE a relancé une querelle avec le mannequin glamour en disant qu’elle n’est jamais sortie avec son beau Charles.

Lorsqu’on lui a demandé si elle et Charles – qui a fait la une des journaux l’année dernière quand il était lié à l’icône – ont déjà discuté de Katie et Lauren a minimisé la romance en disant « ce n’était rien ».

Katie, 42 ans, aurait averti Lauren de s’être impliquée avec le constructeur Charles, affirmant qu’il n’était avec elle que pour la gloire.

Mais Lauren a dit qu’elle n’avait pas parlé à Katie « depuis des années » et qu’elle était « très heureuse » avec Charles.

Parler à nouveau! en décembre, Lauren a déclaré: « La presse en parle toujours beaucoup, mais ce n’était rien. Ce n’était jamais une relation.

« Il y avait une photo d’eux qui a été prise en Turquie à l’arrière d’un taxi avec un groupe de personnes. Ce n’était pas grave. »

Lauren a également révélé qu’elle et Katie ne sont pas amies et que la mère de cinq enfants ne la suit plus sur les réseaux sociaux.

Elle a poursuivi: « J’avais l’habitude de sortir un peu avec elle en 2014, mais je ne lui ai pas parlé depuis des années. Elle ne m’a plus suivi sur Instagram il y a des années. »