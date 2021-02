Lauren Goodger a été obligée de quitter rapidement Sainsbury’s mercredi après qu’une vague de maladie l’ait frappée.

L’ancienne star de TOWIE, 34 ans, attend son premier enfant avec son petit ami Charles Drury.

La future maman s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle avait été forcée de partir sans ses marchands après avoir été prise de vertiges et de maladie alors qu’elle parcourait son magasin essentiel.

«Je n’ai pas pu faire mes courses plus tôt parce que j’ai dû quitter Sainsbury’s.

«La maladie, la fatigue et les étourdissements ont frappé très fort», a-t-elle répondu après qu’un fan lui a demandé comment elle allait.







(Image: BACKGRID)



Alors qu’elle ne se sentait pas au mieux de sa forme, Lauren dégageait du glamour dans un ensemble marron chocolat lors de sa sortie.

Comme toujours, elle a bercé son look de maquillage bronzé et portait ses tresses brunes en queue de cheval lissée dans le dos.

Elle a terminé le look décontracté et chic avec un sac Channel en cuir matelassé qui drapait son épaule.







(Image: BACKGRID)



Cela vient après que Lauren ait été forcée de rejeter les affirmations selon lesquelles elle simulait sa grossesse fin janvier.

La star au franc-parler a riposté à la spéculation « totalement folle » mais elle a insisté sur le fait qu’elle et Charles étaient heureux.

Elle a dit Le soleil : « Les gens m’ont même accusé d’avoir une fausse bosse. C’est complètement fou.

«Cela peut être frustrant et ennuyeux. Mais à la fin de la journée, nous sommes heureux, nous allons avoir un bébé, gardez vos opinions pour vous et f ** k off.







(Image: Instagram)



« Mais nous parlons d’une minorité. J’ai probablement reçu une poignée de mauvais messages parmi des milliers de charmants. »

Lauren a annoncé sa passionnante nouvelle de grossesse trois mois après avoir noué sa relation avec l’ex-connaissance publique de Katie Price.