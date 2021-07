ENCEINTE Lauren Goodger a révélé qu’elle était épuisée après avoir développé une éruption cutanée « irritante et douloureuse » sur son ventre.

La star de télé-réalité, 34 ans, a parlé de ses symptômes de grossesse à l’approche de sa date d’accouchement.

L’ancienne beauté de Towie a admis que sa peau qui démange avait été la « pire partie » de son voyage de grossesse.

Lauren a écrit : « Épuisée, je suis tellement fatiguée et cela ne me laisse pas dormir.

«Cette éruption cutanée qui démange a littéralement pris le dessus sur ma fin de grossesse. Prob le pire moment de la grossesse.

La star d’Essex a partagé un clip d’une bosse de bébé en pleine croissance et a donné à ses fans une mise à jour sur son état de peau.

Instagram

L’ancienne star de Towie a déclaré que c’était la « pire partie » de la grossesse[/caption]

Lauren a écrit : « Merci pour tous vos messages. Je ne savais pas que cela pouvait arriver, donc je suis heureux que beaucoup d’entre vous puissent s’identifier.

« Oui, j’ai vu ma sage-femme et oui j’ai fait des analyses de sang, j’attends juste de confirmer qu’il s’agit de chiots !

«Mon taux sanguin et mon fer ont été parfaits tout au long de ma grossesse.

« J’ai été très chanceux et en bonne santé, donc c’est tellement ennuyeux de se produire à la fin, mais j’ai ça, je ne dors pas et je suis sans vie et occupé mentalement lol et dès que la petite fille sera là, ce sera. »

Instagram

La star d’Essex approche de sa date d’accouchement[/caption]

La maman brisée a ensuite partagé un autre clip de sa peau qui démangeait alors qu’elle était allongée sur son lit dans l’inconfort.

Lauren a traversé une période difficile récemment, elle a montré son visage « gonflé » alors qu’elle luttait contre le rhume des foins le mois dernier.

La star de la télévision pouvait à peine ouvrir les yeux en un clin d’œil, a-t-elle déclaré à ses abonnés sur Instagram : « Mon rhume des foins me tue. Tellement bouffi et endormi !

Lauren doit donner naissance à sa petite fille dans quelques semaines.

Instagram

Lauren et son petit ami Charles Drury attendent une petite fille[/caption]

Pendant ce temps, Lauren a célébré l’anniversaire de son petit ami, Charles, plus tôt dans la journée avec un gros gâteau garni de friandises sucrées.

Elle a partagé des photos inédites de son enfant à naître pour célébrer le 24e anniversaire de son partenaire de longue date.

Lauren est allée sur Instagram pour publier les clichés amoureux de Charles sur son histoire sous le nom d’utilisateur @laurengoodger.

La star de télé-réalité a crédité la société de gâteaux basée à Romford Slice Slice baby dans la légende où elle les a remerciés pour « le gâteau incroyable de mes bébés ».

Instagram

Le couple adoré a récemment célébré l’anniversaire de Charles[/caption]

Lauren a offert à son partenaire une impression personnalisée du scan avec un doux message : « Avant trop longtemps, votre vie changera et deviendra quelque chose de nouveau.

« Tu me tiendras près et tendrement, Une infime partie de toi. Vous ressentirez un amour que vous ne pouvez pas expliquer, qui se renforce chaque jour.

« Tu vas être mon papa. Et vous serez parfait à tous points de vue. Dès que vous me serrez contre vous, vous commencerez à comprendre.

instagram

Lauren a tout mis en œuvre pour traiter Charles lors de sa journée spéciale[/caption]





« Mes petits doigts tiennent ton cœur, avant qu’ils ne tiennent ta main.

« Joyeux anniversaire papa. Cet anniversaire, je suis dans le ventre de maman, mais ton prochain anniversaire, je serai dans tes bras. Je t’aime déjà tellement xx.

Lauren, qui a révélé qu’elle avait donné naissance à sa petite fille à la maison, a également offert à Charles un maillot de football de Chelsea signé par John Terry et des billets pour un futur match.