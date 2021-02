Lauren Goodger a fait étalage de sa bosse de bébé toujours croissante dans un petit haut court après avoir riposté aux fausses allégations de grossesse.

L’ancienne star de TOWIE, 34 ans, attend son premier bébé avec son petit ami Charles Drury en juillet.

La future maman avait l’air aussi glamour que jamais alors qu’elle se détendait dans son lit et présentait sa bosse de 16 semaines aux fans, tout en faisant la moue de ses lèvres brillantes à la caméra.

Elle avait l’air magnifique sans effort alors que ses cheveux étaient ramenés en une queue de cheval duveteuse, avec la photo sous-titrée: « Jour de paresseux ».

La star de télé-réalité a annoncé la nouvelle excitante trois mois après avoir noué sa relation avec l’ex-connaissance publique de Katie Price.









Le selfie sexy au lit survient après que Lauren a été forcée de rejeter les affirmations selon lesquelles elle simulait sa grossesse à la fin du mois de janvier.

L’étoile enflammée a riposté à la spéculation « totalement folle » mais elle a insisté sur le fait qu’elle et Charles étaient heureux.

Elle a déclaré au Sun: « Les gens m’ont même accusé d’avoir une fausse bosse. C’est totalement fou.

«Cela peut être frustrant et ennuyeux. Mais à la fin de la journée, nous sommes heureux, nous allons avoir un bébé, gardez vos opinions pour vous et f ** k off.







(Image: laurengoodger / Instagram)



« Mais nous parlons d’une minorité. J’ai probablement reçu une poignée de mauvais messages parmi des milliers de charmants. »

Selon d’autres rapports, Lauren et Charles sont éperdus l’un pour l’autre et il a emménagé dans sa maison d’Essex alors qu’ils se préparent à devenir parents ensemble.

Lauren a également hâte de créer sa propre émission de télé-réalité sur la maternité, à l’instar des anciennes filles de TOWIE Sam et Billie Faiers et Ferne McCann.







(Image: laurengoodger / Instagram)



Quand un fan lui a demandé sur Instagram: « Feriez-vous une première émission de maman comme Sam / Billie et Ferne – Le vôtre serait génial x », a-t-elle répondu avec un GIF en hochant la tête.

Elle a taquiné les projets futurs à ses adeptes dévoués, qui souhaitent se tenir au courant de sa grossesse.

Lauren a hâte d’être maman et il semble que ses fans adoreraient regarder son voyage sur leurs écrans de télévision.

