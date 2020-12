Lauren Goodger dit qu’elle a perdu du poids en lock-out en faisant beaucoup d’exercice entre les draps avec son nouveau petit ami.

L’ancienne star de TOWIE, 34 ans, dit qu’avoir des relations sexuelles fréquentes avec son beau Charles Drury est son secret pour rester en forme pendant le verrouillage.

Elle a dit nouveau! magazine son secret était: « Avoir beaucoup de sexe LOL! Quand tu es en couple même si on fait de belles choses, je ne termine jamais mon dîner. Je ne grignote pas vraiment mais il mange beaucoup. Je ne mange pas trop J’essaye d’être prudent. »

Lauren, qui a perdu quatre pierres en six mois avant de sortir son DVD d’entraînement en 2015, a déclaré que si de nombreuses personnes avaient pris du poids en lock-out, elle avait fait le contraire.







(Image: laurengoodger / Instagram)



Elle a dit: « Quand je m’ennuie et que je suis déprimé, je bois, mais je me sens heureuse et excitée et pas gonflée. »

Mais elle a dit que maintenir sa silhouette était beaucoup plus difficile qu’il n’y parait.

Elle a ajouté: « Mais je n’ai pas pu m’entraîner alors je me sens paresseuse. Ce sont mes seins et un ** e. Ils n’arrêtent pas de grandir. »

Lauren dit que Charles a essayé de lui parler il y a deux ans en se glissant dans ses DM, mais elle l’a ignoré.







(Image: Instagram)



Ils ont fini par se réunir lorsqu’il a décidé de lui envoyer un nouveau message et qu’elle a appris à le connaître sur FaceTime.

Le constructeur Charles est sorti avec Katie Price avant de s’accoupler avec Lauren.

Mais Lauren a minimisé la relation en disant « ce n’était rien ».

Il a été rapporté que Katie, 42 ans, a lancé un avertissement à Lauren, lui disant que Charles n’était avec elle que pour la célébrité.

Mais Lauren a déclaré qu’elle n’avait pas parlé à Katie depuis des années et qu’elle était « très heureuse » avec Charles, 23 ans.

Lauren, qui est célèbre avec Mark Wright et s’est fiancée avec lui sur TOWIE, a également récemment affirmé qu’elle était «préparée» pour les intrigues de l’émission de télé-réalité.







(Image: Instagram)



Elle a dit sur le podcast de Marnie Simpson, Marnie’s Home Truths: « Il y a un côté très sombre avec cela, vous n’avez aucun contrôle dessus.

« La télé-réalité a du mal parce que vous êtes qui vous êtes dans la vraie vie et quand vous êtes dans une émission de télévision même si elle est réelle, elle est toujours diffusée, vous êtes toujours un personnage et vous êtes toujours informé et il y a encore des choses que vous aimez d’avoir à dire à la caméra.

« J’avais l’impression d’avoir été mis en place un bon nombre de fois, mais cela a fait une bonne télévision. Je ne veux pas me désagréger parce que c’est de là que je viens et cela m’a donné de bonnes opportunités aussi, mais je pense juste avec le temps, il y avait tellement de bits que j’ai trouvé difficile que je devais ignorer. «