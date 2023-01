Lauren Goodger dit qu’elle est “prête pour l’amour” après son retour sur les réseaux sociaux après une “année infernale”

LAUREN Goodger a expliqué qu’elle était de nouveau prête à sortir avec elle après une “année infernale”.

La légende de Towie qui s’est séparée de son fiancé Charles Dury l’année dernière après la mort tragique de leur deuxième fille Lorena, a révélé qu’elle était prête à poursuivre sa vie.

Lauren a dit qu’elle était prête pour l’amour après être revenue sur les réseaux sociaux après avoir soudainement quitté Instagram.

Elle a déclaré au Sun: “Je suis prête à y retourner maintenant et à trouver l’amour. Je veux rencontrer quelqu’un et dans quelques années, je veux me marier, tu sais. Je veux toujours faire tout ça.

La star de The Only Way Is Essex a même dit qu’elle envisagerait d’aller sur la nouvelle Love Island pour les parents célibataires.

S’exprimant lors des Inspiration Awards for Women, elle a déclaré: “J’adorerais faire ça. Pourquoi pas! En fait, j’adorerais animer cette émission.

Lauren a été dévastée en juillet dernier lorsqu’elle a confirmé que sa deuxième fille Lorena était décédée tragiquement à la suite de complications à la naissance dans une publication Instagram.

La mère adorée a partagé ses filles avec son ex-petit ami Charles Drury.

On pense que leur relation s’est mal terminée l’année dernière, et lors des funérailles de leur deuxième fille, Lorena, il est allégué que Lauren a été attaquée et qu’elle s’est retrouvée avec un œil au beurre noir.

Charles Drury, 25 ans, a ensuite été arrêté et libéré sous caution à la suite de l’incident, ce qu’il a nié.

Pendant ce temps, Lauren a taquiné un retour à TOWIE – 13 ans après l’avoir rendue célèbre.

La star, qui est devenue un nom familier aux côtés de stars telles qu’Amy Childs, qui est également revenue à l’émission gagnante des BAFTA, et Mark Wright, avec qui elle est sortie dans l’émission, a toujours une place dans son cœur pour l’émission de télé-réalité ITV2.

S’adressant à The Sun lors des Inspiration Awards for Women au Landmark Hotel, elle a déclaré: «La porte est-elle toujours ouverte pour TOWIE? Ne jamais dire jamais.

TOWIE est la série qui m’a ouvert tant de portes. Je serai éternellement reconnaissant. Alors qui sait, à l’avenir, je pourrais y retourner.