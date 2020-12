La romance intermittente de Lauren Goodger avec l’ex Mark Wright a gardé les téléspectateurs accro lorsque The Only Way Is Essex a explosé pour la première fois à la télévision en 2010.

Mais l’ancienne personnalité de télé-réalité, 34 ans, qui a quitté la série ITV en 2012, a maintenant déclaré qu’elle se sentait «installée» par les patrons de TOWIE lorsqu’elle était dans l’émission et affirme qu’elle n’avait «aucun contrôle sur elle».

La star bien roulée a partagé que son expérience à la télévision avait un «côté sombre», mais a ajouté qu’elle était reconnaissante pour les opportunités que la vedette lui avait données.

S’exprimant sur le podcast de Marnie Simpson, la favorite de la réalité, Marnie’s Home Truths, Lauren a déclaré: « Il y a un côté très sombre avec cela, vous n’avez aucun contrôle dessus.







« La télé-réalité a du mal parce que vous êtes qui vous êtes dans la vraie vie et quand vous êtes dans une émission de télévision même si elle est réelle, elle est toujours diffusée, vous êtes toujours un personnage et vous êtes toujours informé et il y a encore des choses que vous aimez d’avoir à dire à la caméra.

« J’avais l’impression d’avoir été mis en place un bon nombre de fois, mais cela a fait une bonne télévision. Je ne veux pas me désagréger parce que c’est de là que je viens et cela m’a donné de bonnes opportunités aussi, mais je pense juste avec le temps, il y avait tellement de bits que j’ai trouvé difficile que je devais ignorer. «

Lauren – dont le CV de télé-réalité vante des passages sur Celebs Go Dating et Celebrity Big Brother depuis son départ de TOWIE – a également révélé à Marnie de Geordie Shore qu’elle tenait toujours à être à la télé mais qu’elle voudrait être sélective.







L’esthéticienne a déclaré: «Si c’était quelque chose d’amusant comme danser sur de la glace, mais j’ai l’impression que maintenant je suis différent, les choses seraient différentes et je le ferais différemment.

«Ils ont tellement de contrôle sur qui ils veulent que tu sois quel que soit le programme, mais je me sens comme TOWIE, je ne sais pas.







L’histoire d’amour enflammée de Lauren et Mark a commencé alors qu’ils n’avaient que 15 ans et ils se sont fiancés dans la première série de TOWIE.

Mais leur romance rocheuse a pris fin quelques mois plus tard.

En 2015, Mark a épousé Michelle Keegan et a par le passé demandé à Lauren – qui sort maintenant avec l’ex Charles Drury de Katie Price – d’arrêter de parler de leur relation.

